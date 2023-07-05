Холодний борщ «У чоловіка іменини»: ідеальна перша страва у літню спеку

Гарячі страви — улюблена їжа багатьох людей. Але коли надворі триває по-справжньому літня спека, то меню можна урізноманітнити корисним і смачним холодним борщем.

Поради з його швидкого приготування дають автори Телеграм-каналу «Смачно та просто».



Родзинкою страви є те, що подають її в холодному вигляді. Це дозволяє не тільки зберегти аромат і смак кожного інгредієнта, але і наситити борщ різноманітними корисними речовинами.

Крім того, приготування холодного борщу не відбере у вас багато часу і не змусить годинами простоювати біля плити.

Також подавати холодний борщ варто під ту пісню, яку обрали автори рецепту — так він смакуватиме ще краще!

Інгредієнти:

буряк (варений) — 2 шт

огірок — 4 шт

кріп

зелена цибуля

яйця — 2 шт

сіль

лимонна кислота 0,5 ч.л.

кефір

вода.

Як готувати

Усі тверді складники слід натерти на тертці та перекласти у каструлю. Далі заливаємо кефіром, розбавленим з водою. Додаємо сіль і перець за смаком, посипаємо різаним кропом.

Смачного!

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