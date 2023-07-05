Холодний борщ «У чоловіка іменини»: ідеальна перша страва у літню спеку
Гарячі страви — улюблена їжа багатьох людей. Але коли надворі триває по-справжньому літня спека, то меню можна урізноманітнити корисним і смачним холодним борщем.
Поради з його швидкого приготування дають автори Телеграм-каналу «Смачно та просто».
Родзинкою страви є те, що подають її в холодному вигляді. Це дозволяє не тільки зберегти аромат і смак кожного інгредієнта, але і наситити борщ різноманітними корисними речовинами.
Крім того, приготування холодного борщу не відбере у вас багато часу і не змусить годинами простоювати біля плити.
Також подавати холодний борщ варто під ту пісню, яку обрали автори рецепту — так він смакуватиме ще краще!
Інгредієнти:
- буряк (варений) — 2 шт
- огірок — 4 шт
- кріп
- зелена цибуля
- яйця — 2 шт
- сіль
- лимонна кислота 0,5 ч.л.
- кефір
- вода.
Як готувати
Усі тверді складники слід натерти на тертці та перекласти у каструлю. Далі заливаємо кефіром, розбавленим з водою. Додаємо сіль і перець за смаком, посипаємо різаним кропом.
Смачного!
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