36.74 / 37.37 40.23 / 40.99
Київ: +21
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині

9:31 7 липня 2023
кабачки

Літо — період приготування заготівель на зиму. Зараз сезон кабачків, одного з найпопулярніших овочів українців.

Кабачки можна закривати за різними рецептами. Останнім часом дуже популярним є рецепт з додаванням гострого соусу чилі.

Смачна закуска з кабачків стане дуже доречною взимку. Яскрава, вона нагадає літо й стане доповненням до більш поживного зимового меню.

Інгредієнти
На банку 750 мілілітрів:
500 грамів кабачків;
300 мілілітрів води;
Фенхель — ⅓ ч.л.;
Гвоздика — бутон;
Чорний перець — 3 горошини;

Маринад:
1 літр води;
2 столові ложки оцту;
1 чайна ложка солі;
2 столові ложки цукру;
1,5 столової ложки соусу чилі.

Приготування:

Помити кабачки, відрізати хвостики. Нарізати овоч невеликими брусочками.

Приготувати маринад — воду, сіль, цукор довести до повного розчинення.

Додати кетчуп чилі та проварити усе разом декілька хвилин після закипання.
Додати у маринад оцет.

У чисту банку викласти фенхель, перець, гвоздику.

Зверху викласти нарізаний кабачок й залити маринадом.

Банки з закускою стерилізувати 10−15 хвилин.

Після охолодження переставити у прохолодне місце.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачні квашені помідори.

291

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Григорій Решетнік

Нарешті дівчинка: в родині Григорія Решетніка довгоочікуване поповнення

томати

Терміново дайте в липні томатам та перцю цей дуже поживний розчин: врожай збільшиться в рази

огірки

Прийшов липень — негайно в аптеку! Три чудо-таблетки збільшать урожай томатів та огірків у 5 разів (відео)

Мурат з новою дружиною

Соня стала красунею: донька зрадниці Лорак станцювала для нової дружини тата

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту