Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині
Літо — період приготування заготівель на зиму. Зараз сезон кабачків, одного з найпопулярніших овочів українців.
Кабачки можна закривати за різними рецептами. Останнім часом дуже популярним є рецепт з додаванням гострого соусу чилі.
Смачна закуска з кабачків стане дуже доречною взимку. Яскрава, вона нагадає літо й стане доповненням до більш поживного зимового меню.
Інгредієнти
На банку 750 мілілітрів:
500 грамів кабачків;
300 мілілітрів води;
Фенхель — ⅓ ч.л.;
Гвоздика — бутон;
Чорний перець — 3 горошини;
Маринад:
1 літр води;
2 столові ложки оцту;
1 чайна ложка солі;
2 столові ложки цукру;
1,5 столової ложки соусу чилі.
Приготування:
Помити кабачки, відрізати хвостики. Нарізати овоч невеликими брусочками.
Приготувати маринад — воду, сіль, цукор довести до повного розчинення.
Додати кетчуп чилі та проварити усе разом декілька хвилин після закипання.
Додати у маринад оцет.
У чисту банку викласти фенхель, перець, гвоздику.
Зверху викласти нарізаний кабачок й залити маринадом.
Банки з закускою стерилізувати 10−15 хвилин.
Після охолодження переставити у прохолодне місце.
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