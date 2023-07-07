Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині

Літо — період приготування заготівель на зиму. Зараз сезон кабачків, одного з найпопулярніших овочів українців.

Кабачки можна закривати за різними рецептами. Останнім часом дуже популярним є рецепт з додаванням гострого соусу чилі.

Смачна закуска з кабачків стане дуже доречною взимку. Яскрава, вона нагадає літо й стане доповненням до більш поживного зимового меню.

Інгредієнти

На банку 750 мілілітрів:

500 грамів кабачків;

300 мілілітрів води;

Фенхель — ⅓ ч.л.;

Гвоздика — бутон;

Чорний перець — 3 горошини;

Маринад:

1 літр води;

2 столові ложки оцту;

1 чайна ложка солі;

2 столові ложки цукру;

1,5 столової ложки соусу чилі.

Приготування:

Помити кабачки, відрізати хвостики. Нарізати овоч невеликими брусочками.

Приготувати маринад — воду, сіль, цукор довести до повного розчинення.

Додати кетчуп чилі та проварити усе разом декілька хвилин після закипання.

Додати у маринад оцет.

У чисту банку викласти фенхель, перець, гвоздику.

Зверху викласти нарізаний кабачок й залити маринадом.

Банки з закускою стерилізувати 10−15 хвилин.

Після охолодження переставити у прохолодне місце.

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