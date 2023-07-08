«Динамо» з голом Ярмоленка розгромило суперника в Австрії: відеоогляд матчу

У суботу, 8 липня, київське «Динамо» після впевненої перемоги над одноклубниками з Бухареста (4:1) провели другий контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Австрії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу став австрійський «Вольфсбергер», який минулого сезону боровся в національному чемпіонаті за потрапляння до Ліги конференцій, але в підсумку програв боротьбу суперникам.

Як і в попередньому поєдинку, «біло-сині» не зазнали особливих проблем із суперником, забиваючи багато й на різні смаки. Звертає на себе увагу результативний удар Андрія Ярмоленка, який вийшов на заміну на 70-й хвилині й таким чином результативно відзначив своє повернення до рідного клубу.

«Динамо» (Україна) — «Вольфсбергер» (Австрія) — 8:0

«Динамо»: Моргун (Ігнатенко, 65), Дубінчак (Караваєв, 46), Малиш (Тимчик, 70), Боль (Біловар, 46), Дячук (Попов, 46), Яцик (Буяльський, 70), Царенко (Андрієвський, 46), Кабаєв (Ярмоленко, 70), Шапаренко (Шепелєв, 46), Лєднєв (Волошин, 46), Рамадані (Беніто, 46).

Голи: Лєднєв (6), Кабаєв (26, 59), Шепелєв (46), Беніто (68, 90), Ярмоленко (87), Буяльський (89).

Зазначимо, що «Динамо» пробуде в Австрії до 21 липня. У «біло-синіх» заплановано проведення ще трьох контрольних матчів —12 липня зі швейцарським «Янг Бойзом», 16-го числа проти кіпрського «Аріса» та 19-го з представником чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Хілялем». Перший офіційний поєдинок кияни проведуть 29 липня (базова дата), коли приймуть на своєму полі в рамках стартового туру чемпіонату України закарпатський «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» влаштував гольову перестрілку з дворазовим чемпіоном Нідерландів.

Фото ФК «Динамо»

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