«Динамо» на зборі в Австрії обіграло колишній клуб Луческу: відеоогляд матчу

У середу, 5 липня, київське «Динамо», яке посіло за підсумками минулого сезону четверте місце в чемпіонаті України, провело перший контрольний матч у рамках навчально-тренувального збору в Австрії.

Суперником підопічних Мірчі Луческу стало бухарестське «Динамо», яке близьке румунському наставнику «біло-синіх» — він тут і грав у 1963--1977 рр., і тренував у 1985--1990-х. У звітному поєдинку кияни, виступаючи без Андрія Ярмоленка, який повернувся, в експериментальному складі (без гравців збірних, які або тільки приєдналися до партнерів, або ще перебувають у відпустці), забили супернику чотири м'ячі — відзначилися Назар Волошин та Антон Царенко у першому таймі, а також Владислав Дубінчак та Владислав Кабаєв у другому, та стартували на зборі з розгромної перемоги.

«Динамо» (Київ, Україна) — «Динамо» (Бухарест, Румунія) — 4:1

«Динамо» (Київ): Моргун (Ігнатенко, 70), Караваєв (Діалло, 61), Попов (Дячук, 46), Боль (Біловар, 46), Дубінчак, Андрієвський (Малиш, 23), Царенко, Волошин (Шепелєв, 46), Лєднєв (Яцик, 46), Шапаренко (Беніто, 46), Горбач (Кабаєв, 46).

Голи: Волошин (10), Царенко (18), Дубінчак (66), Кабаєв (73) — Бані (40).

Зазначимо, що «Динамо» пробуде в Австрії до 21 липня. У «біло-синіх» заплановано проведення ще чотирьох контрольних матчів — 8 липня проти австрійського «Вольфсбергера», 12-го числа зі швейцарським «Янг Бойзом», 16 липня проти кіпрського «Аріса» та 19-го з представником чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Хілялем». Перший офіційний поєдинок кияни проведуть 29 липня (базова дата), коли приймуть на своєму полі в рамках стартового туру чемпіонату України закарпатський «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» призначила головним тренером чемпіона двох країн Ненада Лалатовича.

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