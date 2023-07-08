«Шахтар» влаштував гольову перестрілку з дворазовим чемпіоном Нідерландів: відеоогляд матчу

У суботу, 8 липня, чемпіон України донецький «Шахтар» провів перший контрольний матч у рамках підготовки до старту нового сезону.

Суперником «гірників», які проводили перший поєдинок під керівництвом голландця Патріка ван Леувена, став дворазовий чемпіон Нідерландів — АЗ із Алкмаара. Команди лише одного разу перетиналися в єврокубках, і тоді алкмаарці вибили донецьку команду з 1/8 фіналу Ліги Європи-2004/2005.

Цього разу футболісти АЗ тричі по ходу матчу виходили вперед, але щоразу «гірники», які грали в експериментальному складі, знаходили сили відіграватися — відзначилися Олександр Зубков, Валерій Бондар та Кевін Келсі. У підсумку результативна нічия — 3:3.

АЗ (Алкмаар, Нідерланди) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 3:3

«Шахтар»: Твардовський (Пузанков, 46), Конопля (Козик, 40), Бондар (Удод, 68), Ракицький (Пушкарьов, 68), Корнієнко (Фарина, 46), Кастільо, Назарина, Глущенко, Зубков (Янович, 68), Топалов (Цуканов, 46), Келсі (Демченко, 81).

Голи: де Віт (9), Барасі (48), ван Боммель (65) — Зубков (17), Бондар (50), Келсі (76).

Додамо, що у «Шахтаря» заплановане проведення ще чотирьох контрольних матчів у Нідерландах: 13 липня проти грецького АЕКу, 16-го — з голландським «Дордрехтом», 18 липня — з легендарним амстердамським «Аяксом» і, нарешті, 22-го числа — із бельгійським «Гентом». Перший офіційний матч «гірники» проведуть 29 липня (базова дата), коли в рамках 1-го туру чемпіонату України зіграють на виїзді з харківським «Металістом 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розгромило в Австрії колишню команду Мірчі Луческу.

Фото ФК «Шахтар»

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