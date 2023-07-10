Із «дублем» Ярмоленка: «Динамо» забило дев'ять м'ячів у «секретному» матчі в Австрії (відео)

Київське «Динамо», яке напередодні розгромило австрійський «Вольфсбергер» (8:0), провело черговий матч на підготовчому зборі в Австрії.

Суперником «біло-синіх» став словенський клуб «Триглав». У поєдинку, про проведення якого кияни оголосили лише за годину до його початку та назвали його «виключно експериментальним», підопічні Мірчі Луческу за безпосередньої участі «збірників», що приєдналися до партнерів, забили дев'ять м'ячів. «Дублі» записали на свій рахунок Ярмоленко, Діалло та Волошин, також по голу забили Буяльський, Лєднєв та Яцик. Звертає на себе увагу результативність «біло-синіх» — у трьох спарингах кияни забили 21 (!) м'яч.

«Динамо» (Україна) — «Триглав» (Словенія) — 9:0

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Біловар, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Беніто.

На заміну виходили: Моргун, Караваєв, Боль, Попов, Малиш, Рамадані, Яцик, Царенко, Лєднєв, Діалло, Волошин.

Голи: Ярмоленко (2), Діалло (2), Волошин (2), Буяльський, Лєднєв, Яцик.

Нагадаємо, що «Динамо» пробуде в Австрії до 21 липня. У «біло-синіх» заплановано проведення ще трьох контрольних матчів —12-го липня зі швейцарським «Янг Бойзом», 16-го числа проти кіпрського «Аріса» та 19-го з представником чемпіонату Саудівської Аравії «Аль-Хілялем». Перший офіційний поєдинок кияни проведуть 29 липня (базова дата), коли приймуть на своєму полі в рамках стартового туру чемпіонату України закарпатський «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» влаштував гольову перестрілку з дворазовим чемпіоном Нідерландів.

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