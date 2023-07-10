Не лікують алергію: лікарка розвіяла міфи про сорбенти

Класична схема лікування, яку застосовують багато лікарів в Україні — це призначення медикаменту, а потім до нього додати сорбент, пробіотик, антигістамінний препарат. Проте сорбенти не лікують хвороби шкіри, це речовини, які без рецепту доступні у магазинах та аптеках, що мають властивості всмоктувати певні речовини у просвіті кишківника, пояснює дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше докладно розповідала про дитячі хвороби шкіри, які не треба лікувати.

«Сорбенти не проникають у шкіру і не знімають її запалення. Тому застосовувати їх при дерматитах, екземах, псоріазі немає жодного сенсу. Сорбент не має протизапальних властивостей і не «допомагає» у лікуванні. «Шлаки» у кишківнику чи печінці не мають відношення до утворення цих хвороб. Вони не очищають кров і не лікують гнійники та фурункули. Чомусь люди вірять у те, що прищі та фурункули йдуть зсередини і тому треба цю середину чистити. Це повна нісенітниця.

Акне — це хвороби шкіри, яка супроводжується порушенням роботи сальних залоз. Шкіра — це зовнішній орган, всередині організму шкіри немає. Якщо прищі є глибокими — це не доказ того, що організм хворий, просто шкіра є доволі товстим органом (разом з підшкірним жиром), тому прищі бувають у глибоких шарах шкір теж. Ми лікуємо саме шкіру, а не щось інше. Фурункули — це бактеріальне захворювання шкіри, сорбент ніяк не проникає у гнійник та не має антибактеріальних властивостей. Фурункули чи акне не з’являється від зараженої крові".

Лікарка зазначає — сорбенти не лікують алергію. Вони не всмоктують алергени з кишківника, бо реакція вже давно відбулась у організмі і сорбенти туди не проникають.

«Мало того, сорбенти не мають інтелекту, щоб розрізняти молекули білку, на який у пацієнта є алергія. Сорбент може спричиняти закрепи, а відтак затримку алергічного продукту у кишківнику. Подумайте про це. Вони не очищають організм від токсинів. Кожне захворювання шкіри має чіткий вивчений механізм утворення. Причина, правда, у багатьох не відома. Проте ніде не фігурує механізм утворення через шлаки у кишківнику. Останній сам добре все виводить, також у нас є нирки та печінка, які найкраще займаються дезінтоксикацією. Жоден протокол лікування якоїсь дерматологічної хвороби не має у переліку лікування сорбентами».

Ба більше, сорбенти не є абсолютно безпечні. Вони можуть зменшувати концентрацію ліків, які ви вживаєте, а відтак лікування може бути не таким ефективним.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради лікаря, що робити при сонячних опіках: «Пийте багато води, щоб охолодитися».

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