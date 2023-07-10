Європа ще на рік продовжила спрощений роумінг для українців

Єврокомісія 9 липня погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном. Про це повідомили в Єврокомісії.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року.

У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано онлайн.

Як писали «ФАКТИ», Міжнародна фундація у Польщі продовжила виплати грошової допомоги українцям.

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