36.76 / 37.37 40.35 / 41.11
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Європа ще на рік продовжила спрощений роумінг для українців

18:28 10 липня 2023
Роумінг

Єврокомісія 9 липня погодила продовження ще на 12 місяців угоди з операторами, яка дозволяє біженцям з України залишатися на зв’язку за кордоном. Про це повідомили в Єврокомісії.

Угода між 22 європейськими та сімома українськими операторами була вперше підписана у квітні 2022 року.

У Єврокомісії закликали всіх операторів приєднатися до угоди. Оновлений список підписантів опубліковано онлайн.

Як писали «ФАКТИ», Міжнародна фундація у Польщі продовжила виплати грошової допомоги українцям.

9

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Овнам — обережність, Тельцям — успіх, Ракам та Дівам — гроші, Левам — релакс: гороскоп на 10 липня 2023 року

огірки

Міцні, хрусткі, до смаку, як бочкові: простий рецепт ядрених огірків на зиму

Миття унітазу

Чистота без запаху хлорки: чим відмити унітаз до блиску в домашніх умовах

Всесвіт

Приплив енергії та нові можливості: на п'ять знаків зодіаку чекає успіх на тижні 10 — 16 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту