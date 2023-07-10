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Варення з білої порічки з апельсином: вишуканий смак літа

22:29 14 липня 2023
варення з білої порічки з апельсином

Ягідний сезон триває, а це значить, що варто зварити варення. Наприклад, з білої порічки з апельсином. Воно має вишуканий смак.

Рецептом варення з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка з Дніпропетровщини Альона Рубльова, яка створює ласощі з незвичайними смаками. У її творчому доробку є варення з чорної смородини та суміші перців, вишні та волоського горіха, журавлини та рому та чимало інших цікавих композицій.

- Смак цього варення неповторний, — говорить Альона Рубльова. — Отож, до вашої уваги рецепт.

Варення з білої порічки з апельсином

  • 1 кг ягід
  • 700 г цукру
  • 2 апельсина
  • 30 г пектину

Білу порічку помити, перебрати, перетерти через сито. 2 апельсини почистити, перекрутити через м'ясорубку, додати до порічки, варити на повільному вогні годину. В кінці додати пектин, розмішати та проварити протягом 5 хвилин. Розлити по банках.

І смачного!

Нагадаємо рецепт варення з шовковиці.

Фото з альбому Альони Рубльової

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