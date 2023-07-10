Варення з білої порічки з апельсином: вишуканий смак літа
Ягідний сезон триває, а це значить, що варто зварити варення. Наприклад, з білої порічки з апельсином. Воно має вишуканий смак.
Рецептом варення з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка з Дніпропетровщини Альона Рубльова, яка створює ласощі з незвичайними смаками. У її творчому доробку є варення з чорної смородини та суміші перців, вишні та волоського горіха, журавлини та рому та чимало інших цікавих композицій.
- Смак цього варення неповторний, — говорить Альона Рубльова. — Отож, до вашої уваги рецепт.
Варення з білої порічки з апельсином
- 1 кг ягід
- 700 г цукру
- 2 апельсина
- 30 г пектину
Білу порічку помити, перебрати, перетерти через сито. 2 апельсини почистити, перекрутити через м'ясорубку, додати до порічки, варити на повільному вогні годину. В кінці додати пектин, розмішати та проварити протягом 5 хвилин. Розлити по банках.
І смачного!
Нагадаємо рецепт варення з шовковиці.
Фото з альбому Альони Рубльової14