Відомий британський співак подарував Світоліній «золотий квиток» після її божевільного матчу на Вімблдоні

Популярний британський співак Гаррі Стайлз, який посідає 13-те місце у списку найбагатших британців, подарував українській тенісистці Еліні Світоліній «золотий квиток» на свій концерт. Сталося це після того, як Світоліна зізналася в прямому телеефірі, що не змогла потрапити на його виступ у Відні 8 липня, бо пройшла у фінал Вімблдону. Свою заяву Еліна зробила, ставши переможницею одного з найпрестижніших турнірів з великого тенісу.

«Сподіваюся, Гаррі дивиться нас зараз…» — сказала чемпіонка.

Виявилося, Стайлз дивився. Або дізнався про те, хто є його великою прихильницею із соцмереж чи ЗМІ.

«Вітаємо! У нас попереду чотири концерти, ласкаво просимо на будь-який із них», — написав співак в Instagram.

Як з'ясувалося, Світоліна, пройшовши у фінал, запропонувала своїм уболівальникам куплені нею два квитки на концерт Стайлза у Відні.

«Привіт, хлопці, я повинна була піти на мій улюблений концерт @harrystyles у Відні завтра… але Вімблдон змінив мої плани. Хтось хоче піти? У мене є два квитки», — написала Еліна.

Свої квитки вона зрештою подарувала українці Ганні Тільняк та її маленькому синові Давиду. Тільняк, керівник агентства «Відпочинок в Україні», повідомила потім: «Минулої ночі в мене не було жодних планів на суботу, але Всесвіт дещо приготував для нас!» Її син був у неймовірному захваті від концерту і танцював усю ніч.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на 65-й церемонії «Греммі» в номінації «Найкращий альбом» із диском Harry's House переміг британський співак Гаррі Стайлз, у якого роман з Емілі Ратаковскі.

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