Світоліна зняла «прокляття» олімпійської чемпіонки з білорусі: відеоогляд божевільного матчу Вімблдону

На кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крикету триває турнір серії «Великого шолома» Вімблдон із призовим фондом 56,5 млн доларів. У неділю, 9 липня, українська тенісистка Еліна Світоліна (76-а в рейтингу WTA), яка раніше вибила з турніру легендарну американку Вінус Вільямс, бельгійку Елізе Мертенс і ще одну суперницю зі США Софію Кенін, провела надважкий поєдинок проти 19-ї ракетки світу Вікторії Азаренко з білорусі, якій раніше програла усі п'ять матчів.

28-річна одеситка у неймовірній дуелі зняла нарешті «прокляття» білоруски і на тай-брейку пробилася до чвертьфіналу. Еліна на зубах обіграла 33-річну олімпійську чемпіонку Ігор-2012 у міксті, та чемпіонку Australian Open-2012 і 2013 в одиночному розряді у трьох сетах — 2:6, 6:4, 7:6 (9).

Зазначимо, що титулована білоруска Азаренко, яка живе в США, не змогла повторити своє найкраще досягнення на Вімблдоні, а Світоліна, яка дійшла 2019 року до півфіналу, сенсаційно дісталася чвертьфіналу, заробивши при цьому 436,5 тисячі доларів призових «брудними». Путівку до півфіналу Еліна оскаржить у матчі з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек з Польщі, яка насилу дотиснула Белінду Бенчич (14-а) зі Швейцарії — 6:7 (4), 7:6 (2), 6:3.

До речі, ще до поєдинку з Азаренко українка жартома нарікала, що успішний виступ на Вімблдоні перекреслив її плани.

«Гей, люди! Сьогодні я мала піти на концерт мого улюбленого Гаррі Стайлса у Відні, але Вімблдон сплутав мої плани. Хто хоче піти? У мене є два квитки», — написала Еліна Світоліна у своєму Instagram.

Знову відкладає молода мама й побачення зі своєю дитиною Скай, яка залишилася з татом — Гаелем Монфісом.

«Гаель хоче, щоб я повернулася додому, бо він дуже втомився, — з усмішкою заявила журналістам українська тенісистка. — Але все гаразд. Він каже: „Добре, окей, ти чудово граєш, так що все добре“. Він отримує насолоду. Зараз удома з ним обидві наші мами. Там зараз велика команда, яка дбатиме про Скай».

На жаль, виступи на Туманному Альбіоні припинили ще дві українські тенісистки, котрі встановили на турнірі особисті досягнення. Марта Костюк (36-а) у поєдинку третього кола програла американці Медісон Кіc (18-а) — 4:6, 1:6, а Леся Цуренко, яка встановила раніше рекорд Вімблдона, у боротьбі за путівку до чвертьфіналу поступилася іншій представниці США Джесіці Пегулі (4-а) — 1:6, 3:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна розгромила росіянку і виграла 17-й титул WTA у кар'єрі.

Фото WTA

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