Різанина в Києві: відсидівший за вбивство рецидивіст завдав ножових поранень відпочивальникам на озері

Зауваження або прохання припинити сварку інколи закінчується травмами, або навіть вбивством.

Так, у Києві на озері Алмазне місцеві мешканці, які просили не сваритись з дівчиною, отримали тілесні ушкодження від незнайомого чоловіка.

Як повідомили у поліції, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля озера Алмазне відбувається бійка між двома компаніями відпочивальників.

На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків та жінку з легкими тілесними ушкодженнями, а уродженець Київської області, 1990 року народження, з ножовим пораненням у живіт самостійно звернувся до лікарні.

«У ході першочергових слідчих дій ми встановили, що троє чоловіків та жінка стали свідками конфлікту між чоловіком та дівчиною з іншої компанії. Аби припинити сварку вони зробили йому зауваження. У результаті конфлікту, останній завдав „сусідам“ ножових поранень різного ступеню важкості», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 29-річного місцевого мешканця, раніше судимого за вбивство. Вони також вилучили знаряддя злочину — ніж, який направили на експертизу.

Розпочато кримінальне провадження. Нападнику повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігуранту загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Білій Церкві затримали чоловіка, який дві доби бив, різав ножем та ґвалтував жінку.

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