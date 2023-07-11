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Стільки ніжності: Валентина Хамайко показала чуттєве відео зустрічі чоловіка з сином після довгої розлуки

17:24 11 липня 2023
Валентина Хамайко

Телеведуча Валентина Хамайко, яка нещодавно показала наслідки буревію на її подвір’ї, розчулила мережу відео зустрічі її чоловіка з маленьким сином. Андрійко з нетерпінням чекав повернення батька, який на передовій боронить країну від російських окупантів.

Валентина опублікувала щемливі кадри підготовки до такої довгоочікуваної зустрічі і зазначила, що живе такими моментами щастя. Це і називається — цінувати життя.

«Я живу такими моментами… надихаюсь і зігріваюсь, коли знову залишаюсь одна і живу в режимі очікування. В щоденному очікуванні дзвінка, розмови, або просто стежу чи з"являвся чоловік сьогодні в мережі», — поділилася своїми переживаннями Валентина.

Вона розповіла, що Андрійко прокинувся о п’ятій ранку, щоб зустріти татка. Навіть відмовлявся від сніданку, щоб не витрачати час.

«І ми не запізнились, ми все встигли. Стільки ніжності і щастя в кожному русі сина. Ці ручки біля лиця і переживання, коли стоїть біля потягу. Такі емоції і любов допомагають лікувати найглибші рани!», — розповіла телеведуча.

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув старший син Андрія Оністрата Остап. Хлопцю було лише 22 роки.

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