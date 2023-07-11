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Події

Хотів зірвати український контрнаступ під Бахмутом: на Донеччині затримано інформатора рф

19:15 11 липня 2023
СБУ

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Как повідомили у спецслужбі, зрадник збирав для російських окупантів інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у Краматорську.

Насамперед він намагався відслідковувати маршрути руху української бронетехніки, яка залучена до контрнаступальних операцій ЗСУ на східному фронті, у тому числі під Бахмутом.

Отримані відомості фігурант дистанційно передавав учаснику підконтрольного агресору «мдб днр». Для комунікації використовував один з месенджерів.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час виконання ним чергового завдання на території міста.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з власної ініціативи запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

За попередньою інформацією, «на контакт» з агресором він вийшов через один з прокремлівських Телеграм-каналів.

Для збору розвідданих фігурант залучив ще двох мешканців міста, які приховано спостерігали за локаціями українських захисників як пересічні громадяни.

Наразі зрадник під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

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