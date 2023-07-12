«Будуть санкції, але ми повинні піти на цей ризик»: Олексій Гончаренко — про саміт НАТО та ядерну зброю України

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що забезпечити безпеку України на рівні НАТО може ядерна зброя

Саміт НАТО, який триває у Вільнюсі, досягнуті на ньому домовленості проаналізував народний депутат України Олексій Гончаренко, прокоментувавши те, що наразі наша країна не отримала запрошення приєднатися до Альянсу: «Давайте чесно і без лозунгів.

1. Да, дуже херово, що нас не запросили в НАТО.

2. Причина — страх наших союзників. Нажаль. Ми, як держава та народ, зробили все можливе.

3. Чи запросять нас в НАТО? Можливо. Але тоді, коли нам воно вже не буде потрібно.

4. Чи є шанс отримати запрошення НАТО у 2024-му? Є. Але десь в районі 30%.

5. Що робити? Нам потрібно перемога над росією. Тоді і НАТО, і ЄС, і все що ми захочемо. Такий світ.

6. З плюсів: продовжуються поставки зброї та фінансова допомога. Без цього було б взагалі неможливо.

7. Ще один плюс, що є слово ЗАПРОШЕННЯ. Так, це бюрократія. Так, це просто слово. Але це важливе слово. Це те, що створює фундамент.

8. НАТО — це не лише про військовий альянс, це і про інвестиції. Інвестиції і відновлення економіки України можливе, якщо у нас буде гарантована безпека. Без НАТО жоден інвестор не буде вкладати гроші в економіку. Без цього не буде робочих місць, зарплат та розвитку.

9. Є ще одна важлива історія, яка може забезпечити нашу безпеку на рівні з НАТО. Ядерна зброя.

Найголовніше питання по ядерній зброї таке: чи будуть санкції Заходу та інших країн за відновлення ядерного потенціалу? Скоріш за все так, але, як на мене, іншого вибору у нас немає. І ми маєм піти на цей ризик.

У нас є три варіанти розвитку подій:

1. Нас приймають у НАТО. (Не приймають).

2. Союзники розміщують ядерну зброю на нашій території. (Бояться).

3. Ми відновлюємо свій ядерний потенціал. Єдине, що залишається".

Фото з мережі

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