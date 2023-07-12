Томати на грядці «жирують»: негайно дайте їм це підживлення або можете забути про врожай

Щоб отримати гарний врожай помідорів, городники мають своєчасно видаляти пасинки — адже в іншому випадку усі сили рослини підуть у зелень, а не у плоди.

Автори каналу «Дача. Сад та город» звертають увагу ще на кілька показників того, що помідори «жирують», і розповідають, що треба робити в таких випадках.

Симптоми жирування наступні:

Дуже товсті стебла;

Широке смарагдове листя;

Багато пасинків і мало плодів.

Для того, шоб запобігти цьому, радять використати розчин: ложку сульфату калію або монофосфату калію розводять у 10 л води.

Під кожен кущик потрібно вилити по 700 мл розчину і не поливати помідори приблизно тиждень, щоб у них не надходила зайва волога.

Після такого підживлення врожайність томатів збільшиться.

Також для того, аби підвищити врожайність, овочі у липні радять підживити розчином, зробленим з додаванням синьо-зеленої водорості спіруліни.

Фото Pixabay

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