Томати на грядці «жирують»: негайно дайте їм це підживлення або можете забути про врожай
Щоб отримати гарний врожай помідорів, городники мають своєчасно видаляти пасинки — адже в іншому випадку усі сили рослини підуть у зелень, а не у плоди.
Автори каналу «Дача. Сад та город» звертають увагу ще на кілька показників того, що помідори «жирують», і розповідають, що треба робити в таких випадках.
Симптоми жирування наступні:
- Дуже товсті стебла;
- Широке смарагдове листя;
- Багато пасинків і мало плодів.
Для того, шоб запобігти цьому, радять використати розчин: ложку сульфату калію або монофосфату калію розводять у 10 л води.
Під кожен кущик потрібно вилити по 700 мл розчину і не поливати помідори приблизно тиждень, щоб у них не надходила зайва волога.
Після такого підживлення врожайність томатів збільшиться.
Також для того, аби підвищити врожайність, овочі у липні радять підживити розчином, зробленим з додаванням синьо-зеленої водорості спіруліни.
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