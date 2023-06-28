36.75 / 37.40 40.26 / 41.07
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Використовуйте листя салату замість лавашу: як овочі допоможуть отримати фігуру своєї мрії

21:32 1 липня 2023
овочі та зелень

Безумовно, збалансований раціон — запорука міцного здоров'я, гарного настрою і привабливого зовнішнього вигляду. Переваги овочевого раціону — швидко зникають зайві кілограми, з організму виводяться шлаки й токсини. Чим ще це корисно — відповідь дала дієтологиня Анна Мохонько.

«По-перше, в овочах міститься клітковина для правильного функціонування кишківника, вітаміни та мікроелементи. По-друге, всі кольорові продукти — це тисячі корисних речовин, які оздоровлюють наш організм у різний спосіб. Крім того, овочі та зелень — один із найважливіших елементів здорового харчування. Якщо з'їсти 300 г м'яса і запити великою чашкою чаю, порція салату навряд чи поміститься. Білки та жири легше поповнити та добрати, а от овочі та зелень — це слабке місце у багатьох».

Дієтологиня радить додавати овочі до стандартного сніданку. Трохи шпинату, помідорів, болгарського перцю, цибулі та печериць урізноманітнять та зроблять ще смачнішими звичайні омлет чи яєчню. Або додайте трохи овочів до вівсяної каші замість меду, горіхів та фруктів.

«Використовуйте листя салату замість лавашу, варіть овочеві супи. Спробуйте приготувати супи-пюре з баклажанами, броколі, буряком, гарбузом, цвітною капустою, кабачком.

Готуйте овочеві соуси та пасти. Додайте овочі до своїх улюблених страв. Наприклад, до лазаньї можна додати шарами нарізаний шпинат, відварну броколі, або моркву з ароматними цукіні. До пасти — печену моркву та баклажани".

Нагадаємо поради красуні Боржемської, яка запропонувала рецепти смачних та корисних весняних салатів: «Час харчуватись правильно».

71

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

Ірина Дубцова

Пішла слідом за Лепсом: «тварюку» Дубцову вигнали з концерту в Казахстані

огірки

Обов’язково зробіть це з огірками у червні-липні: врожай з одного куща будете збирати відрами (відео)

мавпа

Рибам — легкі перемоги, Козерогам — досягнення мети, Овнам — вигідні угоди: гороскоп на день Мавпуні-Веселуні 1 липня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту