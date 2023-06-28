Використовуйте листя салату замість лавашу: як овочі допоможуть отримати фігуру своєї мрії

Безумовно, збалансований раціон — запорука міцного здоров'я, гарного настрою і привабливого зовнішнього вигляду. Переваги овочевого раціону — швидко зникають зайві кілограми, з організму виводяться шлаки й токсини. Чим ще це корисно — відповідь дала дієтологиня Анна Мохонько.

«По-перше, в овочах міститься клітковина для правильного функціонування кишківника, вітаміни та мікроелементи. По-друге, всі кольорові продукти — це тисячі корисних речовин, які оздоровлюють наш організм у різний спосіб. Крім того, овочі та зелень — один із найважливіших елементів здорового харчування. Якщо з'їсти 300 г м'яса і запити великою чашкою чаю, порція салату навряд чи поміститься. Білки та жири легше поповнити та добрати, а от овочі та зелень — це слабке місце у багатьох».

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Дієтологиня радить додавати овочі до стандартного сніданку. Трохи шпинату, помідорів, болгарського перцю, цибулі та печериць урізноманітнять та зроблять ще смачнішими звичайні омлет чи яєчню. Або додайте трохи овочів до вівсяної каші замість меду, горіхів та фруктів.

«Використовуйте листя салату замість лавашу, варіть овочеві супи. Спробуйте приготувати супи-пюре з баклажанами, броколі, буряком, гарбузом, цвітною капустою, кабачком.

Готуйте овочеві соуси та пасти. Додайте овочі до своїх улюблених страв. Наприклад, до лазаньї можна додати шарами нарізаний шпинат, відварну броколі, або моркву з ароматними цукіні. До пасти — печену моркву та баклажани".

Нагадаємо поради красуні Боржемської, яка запропонувала рецепти смачних та корисних весняних салатів: «Час харчуватись правильно».

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