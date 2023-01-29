«Без міфів та прикрас»: рецепт справжньої пасти карбонаре від Володимира Ярославського

Спагеті карбонара

Існує багато рецептів пасти, яку так люблять в Італії. Її, зокрема, роблять і запеченим гарбузом. А відомий рестораторй Володимир Ярославський запропонував автентичний рецепт «без міфів і прикрас» спагеті карбонаре.

«Між експертами можуть бути суперечки щодо сиру, втім я раджу спочатку використовувати Пармезан, а потім вже потроху переходити на Пекоріно. Вершків категорично немає бути! Ми робимо такий соус, який буде їх нагадувати!» — пише він у соцмережах.

Інгредієнти (на одну велику порцію): 120 г спагеті;

60−70 г гуанчале або панчета без шкірки (можна взяти копчений бекон);

40−60 г тертого сиру Пармезан;

1 яйце;

Чорний перець.

Приготування:

Паралелько почати підсмажувати гуанчале (в'ялена щока) та варити спагеті:

Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте. Залишити трохи води — вона знадобиться згодом.

Нарізану гуанчале обсмажити, додати чорний перець.

Виделкою змішати яйце і пармезан, додати трохи жиру з пательні.

Готові спагеті викласти на пательню, звідки забрали підсмажене гуанчале, поставити на маленький вогонь. Додати перемішане яйце з сиром, перемішати та додати трохи води, в якій готувалися спагеті.

Додати хрумкі смужки гуанчале, перемішати та викласти на тарілку.

«Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча — десь 85−83 градуси. Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир. Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені», — радить Володимир Ярославський.

Раніше ресторатор розповідав, як швидко та легко приготувати маленькі макарони у кремово-сирному соусі.

А ще пасту можна готувати з апельсиновим соусом та цедрою.

Фото — скріншот

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