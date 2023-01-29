«Без міфів та прикрас»: рецепт справжньої пасти карбонаре від Володимира Ярославського
Спагеті карбонара
Існує багато рецептів пасти, яку так люблять в Італії. Її, зокрема, роблять і запеченим гарбузом. А відомий рестораторй Володимир Ярославський запропонував автентичний рецепт «без міфів і прикрас» спагеті карбонаре.
«Між експертами можуть бути суперечки щодо сиру, втім я раджу спочатку використовувати Пармезан, а потім вже потроху переходити на Пекоріно. Вершків категорично немає бути! Ми робимо такий соус, який буде їх нагадувати!» — пише він у соцмережах.
Інгредієнти (на одну велику порцію):
- 120 г спагеті;
- 60−70 г гуанчале або панчета без шкірки (можна взяти копчений бекон);
- 40−60 г тертого сиру Пармезан;
- 1 яйце;
- Чорний перець.
Приготування:
- Паралелько почати підсмажувати гуанчале (в'ялена щока) та варити спагеті:
- Спагеті відварюємо у трохи підсоленій воді до стану аль-денте. Залишити трохи води — вона знадобиться згодом.
- Нарізану гуанчале обсмажити, додати чорний перець.
- Виделкою змішати яйце і пармезан, додати трохи жиру з пательні.
- Готові спагеті викласти на пательню, звідки забрали підсмажене гуанчале, поставити на маленький вогонь. Додати перемішане яйце з сиром, перемішати та додати трохи води, в якій готувалися спагеті.
- Додати хрумкі смужки гуанчале, перемішати та викласти на тарілку.
«Їсти треба одразу, бо паста не дуже гаряча — десь 85−83 градуси. Правильний соус лежить рівномірно на пасті, а не стікає з неї й не відшаровує жир. Сіль додавати не треба, тому що сир і бекон вже солені», — радить Володимир Ярославський.
Раніше ресторатор розповідав, як швидко та легко приготувати маленькі макарони у кремово-сирному соусі.
А ще пасту можна готувати з апельсиновим соусом та цедрою.
Фото — скріншот34
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