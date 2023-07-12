«Людина з вирізаним шлунком і кишками»: співробітники пригожина розповіли, що він лікувався від раку

Про те, що євген пригожин, який влаштував заколот у рф і якому путін запропонував «працевлаштувати» його найманців, переніс онкологічне захворювання, російському виданню «Проект» розповіли два його співробітники. Вони безпосередньо спілкувалися з ним останніми роками. Обидва співрозмовники стверджують, що йдеться про рак абдомінальної ділянки.

За словами одного зі співрозмовників, пригожин лікувався від раку довгий час і проходив серйозну терапію, зараз «процес утворення пухлини начебто зупинено». Через цю хворобу глава ПВК «Вагнер» веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти. Один з багаторічних співробітників пригожина каже, що за останній час лише одного разу бачив, як той дозволив собі випити склянку лимонаду.

Про те, що очільник «Вагнера» переживає через свій стан здоров'я, свідчить виявлений у його заміському будинку ретельно облаштований медичний кабінет. Після початку заколоту російські силовики проводили обшук за місцем проживання пригожина, а прокремлівські ЗМІ виклали фотографії слідчих дій. На одній з них була кімната з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легенів і кисневим концентратором.

Крім цього, відомо, що пригожин лікувався в елітній клініці «Согаз» і був одним з її перших клієнтів зі статусом «супер VIP». Принаймні у списку VIP-клієнтів клініки журналісти раніше виявили такого собі Дмитра Ісаковича Гейлера. Під час обшуків у пригожина силовики виявили паспорт на ім'я цієї людини, але з його фотографією.

Знайомі очільники «вагенрівців» не виключають, що проблеми зі здоров'ям могли вплинути на його рішення почати заколот.

«Це людина з вирізаним шлунком і кишками!» — каже один із його знайомих.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що пригожин не виконує угоди з лукашенком. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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