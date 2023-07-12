Поради по догляду за ліліями у вазі: як зберегти ці неймовірні квіти якнайдовше

Нещодавно ми писали про те, як довше зберегти букет троянд у вазі. Тепер настала черга для порад щодо збереження краси ще однієї квітки — лілії. Завдяки своїм пелюсткам у формі труби, високим стеблам і красивим тонам, лілії — улюбленці у світі квітів. Незалежно від того, чи даруєте ви їх іншим, чи даруєте собі, варто знати, як доглядати за ліліями у вазі, щоб вони довше залишалися прекрасними, пише livingetc.com.

Не піддавайтеся спокусі просто поставити лілії у вазу, як вони є. Обрізка стебел необхідна не тільки для того, щоб створити красиву композицію з квітами, розміщеними на різній висоті, щоб підкреслити кожну з них. Швидкий зріз у потрібному місці також подовжить життя вашим ліліям.

Всі стебла квітів повинні бути підрізані, щоб забезпечити поглинання води. В ідеалі обрізайте стебла, тримаючи їх під водою. Відріжте принаймні 2,5 сантиметра від нижньої частини стебла під кутом 45 градусів, щоб оголити якомога більшу частину кінця.

Лілії можуть виділяти багато пилку, який може забруднити ваш одяг, викликати чхання та прилипати до лап домашніх тварин. Однак це осипання досить легко виправити. Слід акуратно зрізати або відщипнути тичинку з лілії, щоб вона не забруднилася.

Як і всі форми життя, зрізані лілії потребують свіжої води. Занадто спокусливо наповнити вазу один раз і забути про неї. Однак застійна вода вб'є ваші квіти.

Обов'язково використовуйте чисту вазу і наповнюйте її приблизно на три чверті теплою водою. Використовуйте підживлення для квітів, щоб продовжити життя квітам і переконатися, що вони зберігають свою силу і яскравість. Також переконайтеся, що у вазі немає залишків мила, оскільки вони можуть скоротити життя букету.

Важливо ставити лілії в теплу воду, оскільки це спонукає їх розкритися. Ключовим моментом є щоденна заміна води. Але не менш важливо тримати квіти подалі від прямих сонячних променів і джерел тепла, таких як батареї, якщо ви хочете, щоб вони довше зберігали гарний вигляд. Відомо, що лілії отруйні для домашніх тварин, тому тримайте їх подалі від котів, зокрема. Хоча не всі сорти отруйні для собак, варто перестрахуватися. Тож переконайтеся, що квіти знаходяться в такому місці, де їх не зможуть торкнутися або погризти допитливі собаки, кошенята або діти.

Раніше «ФАКТИ» публікували пораду скандинавської дизайнерки інтер'єру Каті Карлинг: «Прикрашайте будинок сезонними квітами без жодного приводу».

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