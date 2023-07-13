Pain Perdu або «френч тост» за рецептом судді проєкту «МайстерШеф» Ольги Мартиновської

Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська часто ділиться простими, але цікавими рецептами страв, які подобаються нашим читачам.

Цього разу кулінарка запропонувала зробити Pain Perdu — по іншому це френч тост.

Інгредієнти:

свіжа булка

цукор — 2 стол ложки

вершкове масло — 2 стол ложки

морозиво

ягоди

Приготування:

2 столових ложки цукру довести до золотого карамельного кольору на сковорідці.

В карамельку додати 2 ст ложки вершкового масла 82%.

Коли масло починає пінитись, покласти шматочки булки.

Виделкою рухати цю булку по дну сковорідки, щоб вона всмоктала карамельку з маслом.

Так само зробити з іншого боку.

Тепер булку можна прикрасити ягодами, мелісою та улюбленим морозивом.

Раніше ми публікували рецепт домашнього морозива від кондитерки Наталі Берладин, для якого потрібно всього три інгредієнти.

83

Читайте нас у Facebook та Instagram