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Pain Perdu або «френч тост» за рецептом судді проєкту «МайстерШеф» Ольги Мартиновської

11:10 13 липня 2023
тост

Суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська часто ділиться простими, але цікавими рецептами страв, які подобаються нашим читачам.

Цього разу кулінарка запропонувала зробити Pain Perdu — по іншому це френч тост.

Інгредієнти:

свіжа булка
цукор — 2 стол ложки
вершкове масло — 2 стол ложки
морозиво
ягоди

Приготування:

2 столових ложки цукру довести до золотого карамельного кольору на сковорідці.

В карамельку додати 2 ст ложки вершкового масла 82%.

Коли масло починає пінитись, покласти шматочки булки.

Виделкою рухати цю булку по дну сковорідки, щоб вона всмоктала карамельку з маслом.

Так само зробити з іншого боку.

Тепер булку можна прикрасити ягодами, мелісою та улюбленим морозивом.


Раніше ми публікували рецепт домашнього морозива від кондитерки Наталі Берладин, для якого потрібно всього три інгредієнти.

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