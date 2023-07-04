Домашнє морозиво лише з трьох інгредієнтів: легкий рецепт від кондитерки Наталі Берладин

Купити натуральне морозиво нині завдання не з простих, бо чимало виробників додають різноманітні барвники, стабілізатори, ароматизатори. Тож найкраще приготувати цей смаколик вдома. Тоді будете на сто відсотків впевнені у його якості. Рецептом домашнього вершкового морозива з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська кондитерка Наталя Берладин.

— Раджу спробувати приготувати це морозиво — смак у нього, як у дитинстві, — говорить Наталя Берладин.

Домашнє вершкове морозиво Вершки 36% жирності — 500 г Неварене згущене молоко — 250 г Пакетик ванільного цукру Приготування



Інгредієнти мають бути холодними. Все збити до стану густої сметани. Взяти дві вафлі (круглі або квадратні), підібрати форму за розміром вафлі, застелити харчовою плівкою. Кладемо на дно вафельку, виливаємо вершкову суміш і накриваємо щільно другою вафелькою. Ставимо у холодильник на 5−6 годин (або на ніч). Розрізаємо теплим ножем.

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Фото з альбому Наталі Берладин

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