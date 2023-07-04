36.76 / 37.36 40.50 / 41.25
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашнє морозиво лише з трьох інгредієнтів: легкий рецепт від кондитерки Наталі Берладин

22:35 12 липня 2023
домашнє морозиво

Купити натуральне морозиво нині завдання не з простих, бо чимало виробників додають різноманітні барвники, стабілізатори, ароматизатори. Тож найкраще приготувати цей смаколик вдома. Тоді будете на сто відсотків впевнені у його якості. Рецептом домашнього вершкового морозива з «ФАКТАМИ» поділилася відома українська кондитерка Наталя Берладин.

— Раджу спробувати приготувати це морозиво — смак у нього, як у дитинстві, — говорить Наталя Берладин.

Домашнє вершкове морозиво

Вершки 36% жирності — 500 г

Неварене згущене молоко — 250 г

Пакетик ванільного цукру

Приготування

Інгредієнти мають бути холодними. Все збити до стану густої сметани. Взяти дві вафлі (круглі або квадратні), підібрати форму за розміром вафлі, застелити харчовою плівкою. Кладемо на дно вафельку, виливаємо вершкову суміш і накриваємо щільно другою вафелькою.

Ставимо у холодильник на 5−6 годин (або на ніч). Розрізаємо теплим ножем.

А як приготувати до морозива ідеальний соус з чорної черешні з корицею, розповіла кулінарка Ардія Діаманті.

Читайте також: «Мої фаворити у смаках морозива — чорниця з фіалкою, малина з трояндою і чорна смородина з лавандою», — технолог Ольга Байсара

Фото з альбому Наталі Берладин

97

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Паспорт громадянина Ізраїлю

Нардеп закликав СБУ перевірити наявність ізраїльського паспорту у екскуратора «Великого будівництва» Голика

Гороскоп

Овнам і Терезам потрібно бути обережнішими з витратами, Стрільці мають шанс просунутися кар'єрними сходами: гороскоп на 12 липня 2023 року

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес готується до розлучення з Беном Аффлеком: на кону 600 мільйонів доларів

Помідори

Секрети великих врожаїв: що городникам обов'язково потрібно зробити з томатами у липні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту