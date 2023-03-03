Рецепт фаршированого перцю «під вино» від зірки шоу «МастерШеф»
Фаршировані перці — це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської, а також української кухні. Суддя проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати цю страву у якості закуски під вино.
Сам перець (3 штуки) краще взяти різного кольору, присмачивши його оливковою олією та чебрецем.
Етапи приготування
Плоди помити, покласти на деко.
Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10−12 хвилин при температурі 180 градусів.
Остудити перчики і зняти шкірку.
Насіння дістати ложкою, зберігаючи цілісність овочів.
Після вистигання перець начинається.
Перший варіант начинки:
- вершковий сир — 2 ст. л.
- тунець в олії — 2 ст. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- сіль — 1 щіпка
- орегано або кінза
Другий варіант начинки:
- фета — 2 ст. л.
- суміш спецій: в’ялені томати, часник, перець чорний, сіль
- листочки свіжого чебрецю
Третій варіант начинки:
- хумус (краще домашній) густий
- оливкова олія
- зіра
- шавлія свіжий
- лимонний сік
Приготування начинки
Інгредієнти першого і другого варіанту начинки перемішати до однорідної маси (фету попередньо розім’яти виделкою). Інгредієнти для третього варіанту начинки перемішати між собою ложкою.
Начиняти перці краще двома чайними ложками.
Подавати закуску краще з грінками (вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією, натерти часником і підсмажити на сковороді-гриль).
Нагадаємо, колега Ольги Мартиновської Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом для любителів суші.46
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