Рецепт фаршированого перцю «під вино» від зірки шоу «МастерШеф»

Фаршировані перці — це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської, а також української кухні. Суддя проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати цю страву у якості закуски під вино.

Сам перець (3 штуки) краще взяти різного кольору, присмачивши його оливковою олією та чебрецем.

Етапи приготування

Плоди помити, покласти на деко.

Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10−12 хвилин при температурі 180 градусів.

Остудити перчики і зняти шкірку.

Насіння дістати ложкою, зберігаючи цілісність овочів.

Після вистигання перець начинається.

Перший варіант начинки:

вершковий сир — 2 ст. л.

тунець в олії — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

сіль — 1 щіпка

орегано або кінза

Другий варіант начинки:

фета — 2 ст. л.

суміш спецій: в’ялені томати, часник, перець чорний, сіль

листочки свіжого чебрецю

Третій варіант начинки:

хумус (краще домашній) густий

оливкова олія

зіра

шавлія свіжий

лимонний сік

Приготування начинки

Інгредієнти першого і другого варіанту начинки перемішати до однорідної маси (фету попередньо розім’яти виделкою). Інгредієнти для третього варіанту начинки перемішати між собою ложкою.

Начиняти перці краще двома чайними ложками.

Подавати закуску краще з грінками (вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією, натерти часником і підсмажити на сковороді-гриль).

Нагадаємо, колега Ольги Мартиновської Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом для любителів суші.

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