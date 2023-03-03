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Рецепт фаршированого перцю «під вино» від зірки шоу «МастерШеф»

16:25 3 березня 2023
Перець з сиром

Фаршировані перці — це класична страва болгарської, молдавської, румунської, азербайджанської, грузинської, а також української кухні. Суддя проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська розповіла, як приготувати цю страву у якості закуски під вино.

Сам перець (3 штуки) краще взяти різного кольору, присмачивши його оливковою олією та чебрецем.

Етапи приготування

Плоди помити, покласти на деко.

Полити оливковою олією, посипати чебрецем і запекти в духовці 10−12 хвилин при температурі 180 градусів.

Остудити перчики і зняти шкірку.

Насіння дістати ложкою, зберігаючи цілісність овочів.

Після вистигання перець начинається.

Перший варіант начинки:

  • вершковий сир — 2 ст. л.
  • тунець в олії — 2 ст. л.
  • лимонний сік — 1 ч. л.
  • сіль — 1 щіпка
  • орегано або кінза

Другий варіант начинки:

  • фета — 2 ст. л.
  • суміш спецій: в’ялені томати, часник, перець чорний, сіль
  • листочки свіжого чебрецю

Третій варіант начинки:

  • хумус (краще домашній) густий
  • оливкова олія
  • зіра
  • шавлія свіжий
  • лимонний сік

Приготування начинки

Інгредієнти першого і другого варіанту начинки перемішати до однорідної маси (фету попередньо розім’яти виделкою). Інгредієнти для третього варіанту начинки перемішати між собою ложкою.

Начиняти перці краще двома чайними ложками.

Подавати закуску краще з грінками (вчорашній хліб нарізати скибочками, змастити оливковою олією, натерти часником і підсмажити на сковороді-гриль).

Нагадаємо, колега Ольги Мартиновської Ектор Хіменес-Браво поділився незвичайним рецептом для любителів суші.

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