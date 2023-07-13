У Солом’янському районі Києва змінили рух наземного транспорту: що відомо

У зв'язку з дорожніми роботами на Севастопольській площі у Києві цього тижня змінили рух низки маршрутів наземного транспорту.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

У четвер зміни внесені в маршрути:

тролейбусів №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;

автобусів №№ 22, 25, 69, 119.

Об’їзд організували за маршрутом: просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська — вул. Святослава Хороброго, а далі за власними маршрутами.

У суботу, 15 липня, з 10:00 до 12:00 тролейбуси курсуватимуть:

маршрути №№ 8, 9к, 35, 40 — від ст. м. «Площа Українських Героїв», ст. м. «Палац спорту», просп. Свободи та ст. м. «Палац спорту» до площі Космонавтів;

маршрути №№ 22к, 30, 42д — від вул. Ольжича, вул. Милославської та вул. Ольжича до Індустріального шляхопроводу.

Нагадаємо, що на мосту через річку Десенка у Києві розпочали новий етап ремонту. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. У зв'язку з цим з 27 червня до 15 вересня на мосту частково обмежили рух транспорту.

Також нині в Києві діють обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря вище +28ºС.

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