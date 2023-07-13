36.75 / 37.35 40.68 / 41.52
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

У Солом’янському районі Києва змінили рух наземного транспорту: що відомо

15:35 13 липня 2023
Тролейбус в Києві

У зв'язку з дорожніми роботами на Севастопольській площі у Києві цього тижня змінили рух низки маршрутів наземного транспорту.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

У четвер зміни внесені в маршрути:

  • тролейбусів №№ 8, 9к, 22-К, 30, 35, 40, 40к, 42д;
  • автобусів №№ 22, 25, 69, 119.

Об’їзд організували за маршрутом: просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська — вул. Святослава Хороброго, а далі за власними маршрутами.

У суботу, 15 липня, з 10:00 до 12:00 тролейбуси курсуватимуть:

  • маршрути №№ 8, 9к, 35, 40 — від ст. м. «Площа Українських Героїв», ст. м. «Палац спорту», просп. Свободи та ст. м. «Палац спорту» до площі Космонавтів;
  • маршрути №№ 22к, 30, 42д — від вул. Ольжича, вул. Милославської та вул. Ольжича до Індустріального шляхопроводу.

Нагадаємо, що на мосту через річку Десенка у Києві розпочали новий етап ремонту. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. У зв'язку з цим з 27 червня до 15 вересня на мосту частково обмежили рух транспорту.

Також нині в Києві діють обмеження руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря вище +28ºС.

50

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мавпа

Овнам — успіхи у кар’єрі, Ракам — позитивні емоції, Скорпіонам — корисні знайомства: гороскоп на день Мавпи-Дачниці 13 липня

Паспорт громадянина Ізраїлю

Нардеп закликав СБУ перевірити наявність ізраїльського паспорту у екскуратора «Великого будівництва» Голика

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

Гірко молодятам: Надя Дорофєєва показала фото з таємного весілля з Кацуріним

пенсіонер

Мінус 50 відсотків: у кого з пенсіонерів можуть забрати половину пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту