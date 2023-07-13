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Події

Під Києвом горить елітний ресторан (відео)

17:36 13 липня 2023
Фото з соцмереж

У Київській області сьогодні, 13 липня, сталося загоряння в елітному ресторані Queen Country Club.

Про це в коментарі місцевим ЗМІ заявила спікер ДСНС Київської області Вікторія Рубан.

«Горить лазня та ігрова кімната. Горить будівля, яка стоїть окремо», — заявила вона.

Причина загоряння у будівлі на території ресторану наразі невідома.

При цьому в мережі вже розповсюджують відео, на якому можна побачити пожежу.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві почалася сильна пожежа на автозаправній станції після того, як машина врізалася в бензоколонку.

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