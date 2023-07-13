Під Києвом горить елітний ресторан (відео)
У Київській області сьогодні, 13 липня, сталося загоряння в елітному ресторані Queen Country Club.
Про це в коментарі місцевим ЗМІ заявила спікер ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
«Горить лазня та ігрова кімната. Горить будівля, яка стоїть окремо», — заявила вона.
Причина загоряння у будівлі на території ресторану наразі невідома.
При цьому в мережі вже розповсюджують відео, на якому можна побачити пожежу.
Нагадаємо, минулого тижня в Києві почалася сильна пожежа на автозаправній станції після того, як машина врізалася в бензоколонку.634