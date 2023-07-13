«Шахтар» у матчі з двома вилученнями розгромлений чемпіоном Греції: відеоогляд гри

Чинний чемпіон України, донецький «Шахтар», провів другий матч у рамках підготовки до нового сезону. Слідом за результативною нічиєю проти голландського АЗ (3:3) підопічні Патріка ван Леувена зіграли проти чемпіона Греції — АЕКа.

Матч вийшов зовсім не товариським. Арбітр зустрічі вилучив по одному футболісту у складі обох команд — на 17-й хвилині другу жовту картку отримав гравець грецької команди Амрабат, а на 28-й хвилині другий «гірчичник» отримав Удод та вирівняв склади.

Щодо самої гри, то АЕК забив двічі в першому таймі, а після перерви довів рахунок до непристойного — 5:0. Хет-трик записав на свій рахунок тринідадський нападник Леві Гарсія, а наприкінці матчу «дубль» оформив анголець Зіні.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — АЕК (Афіни, Греція) — 0:5

«Шахтар»: Твардовський (Пузанков, 46), Бондар, Гочолейшвілі (Козик, 46), Корнієнко (Фарина, 46), Матвієнко (Ракицький, 46), Глущенко (Очеретько, 46), Кастільйо (Янович, 59), Топалов (В'юнник, 46), Зубков (Сікан, 46), Келсі (Цуканов, 68).

Голи: Леві Гарсія (12, 40, 65), Зіні (83, 86).

Додамо, що у «Шахтаря» заплановано проведення ще трьох контрольних матчів у Нідерландах: 16 липня — з голландським «Дордрехтом», 18-го числа — з легендарним амстердамським «Аяксом» і, нарешті, 22-го — з бельгійським «Гентом». Перший офіційний матч «гірники» проведуть 29 липня (базова дата), коли в рамках 1-го туру чемпіонату України зіграють на виїзді з харківським «Металістом 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний Андрій Пятов завершив кар'єру та проведе прощальний матч у Лондоні.

Фото ФК «Шахтар»

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