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Відрізали в живої людини: Макрону поштою надіслали… палець

11:44 14 липня 2023
кривавий відбиток руки

Французькі ЗМІ повідомляють про дивну посилку, яку було отримано в Єлисейському палаці. На ім'я президента Емманюеля Макрона хтось надіслав поштою відрубаний людський палець.

«Палець спочатку був поміщений у холодильник, у якому поліцейські, які охороняють резиденцію глави держави, тримають свою їжу. Це було зроблено для того, щоб переконатися, що палець збережеться і може бути вивчений якнайшвидше», — повідомило джерело в Єлисейському палаці.

Тести показали, що палець належав «живій людині». Цю людину знайшли та надали «повну медичну підтримку». Ім'я вирішено не називати.

Інші подробиці інциденту до кінця не зрозумілі. У посилці не було записки чи якихось інших пояснень.

«Цілком незрозуміло, чому цей палець був відправлений президенту», — підкреслило джерело.

Французькі ЗМІ зазначають, що дивна посилка прийшла у непростий для країни період. Президенту Макрону та уряду доводиться мати справу з невдоволенням та масовими заворушеннями, які спровоковані низкою причин. Більшість французів вкрай розчарована пенсійною реформою. Новий сплеск суспільного гніву спричинило недавнє вбивство поліцейськими 17-річного підлітка у передмісті Парижа.

Також наголошується, що посилка надійшла напередодні початку роботи саміту НАТО у Вільнюсі, в якому Макрон брав активну участь. Друга можлива прив'язка — 14 липня, національне свято Франції, відоме як День взяття Бастилії.

Нагадаємо, минулого року до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульство в Брно хтось надіслав пакети з очима тварин.

Фото ілюстративне Pixabay

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