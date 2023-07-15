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Смачні хрусткі огірки з гірчицею на зиму: рецепт перевірений часом

9:49 15 липня 2023
огірки

Сезон огірків в розпалі. У кожної господині є свої улюблені рецепти приготування закруток на зиму.

Кулінарки «Пляшки» пропонують рецепт, який перевірений роками — це огірки з гірчицею. Готуються досить швидко, добре зберігаються навіть в квартирі.

Інгредієнти на банку 1 л:

Огірки
Листя хрону — 1−2 шт.
Кріп — 2−3 гілочки
Листя вишні — 2 шт.
Лавровий лист — 1 шт.
Запашний перець — 3 шт.
Чорний перець горошком — 4−5 шт.
Часник — 2 зубчики
Сіль — 1 ст. л.
Цукор — 1 ст. л.
Оцет 9% - 1,5 ст. л.
Гірчичний порошок — 1 ст. л.

Приготування:
Огірки замочити у холодній воді на 3−4 години, а потім гарно промити під проточною водою.

У сухі чисті банки закласти листя хрону, кілька гілочок кропу, листя вишні, лавровий лист, запашний перець, чорний перець горошком і пару зубчиків часнику.

Укласти огірки по банках, залити крутим окропом, накрити стерилізованими кришками та залишити на 15−20 хвилин.

Через 20 хвилин акуратно злити воду у каструлю, всипати сіль, цукор, довести до кипіння й до повного розчинення цукру та солі.

Як тільки вода в каструлі закипіла, в кожну банку влити 9% оцет та всипати гірчичний порошок.

Залити огірки киплячим розсолом, щільно закрутити кришками. Банки накрити ковдрою, залишити до повного охолодження.

Такі огірки відмінно зберігаються як в холоді, так і при кімнатній температурі.

Раніше ми публікували рецепт бюджетної закрутки — кабачки в ароматній зажарці. Таку заготівлю можна приготувати за 20 хвилин, а взимку закуска стане гарним доповненням до поживного зимового меню.

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