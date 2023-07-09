Міцні, хрусткі, до смаку, як бочкові: простий рецепт ядрених огірків на зиму

Липень — пік літа та у багатьох господинь сезон активних заготовок на зиму. Зараз настав час огірків. Відомо безліч рецептів, як приготувати хрусткі огірочки, щоб вони і зберігалися довго, і свого смаку не втратили.

Досвідчені господині пропонують скористатися рецептом наших бабусь, які колись солили огірки у бочках на великі родини.

За цим рецептом огірки на смак нагадують бочкові. А часу для того, щоб наповнити банки, потрібно зовсім небагато, що має сподобатися сучасним господиням.

На 3-літрову банку потрібно приблизно 2 кг огірків (залежно від їх розміру) та 1,4 літра води.

Приготування:

Огірки ретельно промити у холодній воді та замочити на пару годин.

Зелень (кріп, листя чи корінь хрону, листя смородини) добре промити, розкласти у підготовлені банки. Додати шматочки гіркого перцю.

Потім щільно в банки покласти огірки, періодично перекладаючи їх зубчиками часнику. Зверху — стебла та парасольки кропу.

Для розсолу потрібно 50 г крупної неіодованої солі на літр води (2 ст. ложки з гіркою).

У холодну воду засипати сіль й розмішати до повного розчинення.

Залити цим розсолом огірки в банках по самі шийки.

Банки нещільно накрити кришками та поставити у темне місце на 3 дні для дозрівання.

За цей час огірки повинні змінити колір, набути смаку солоних огірків.

Розсіл помутніє. Білу піну з нього щодня знімати ложкою.

Через три дні розсіл з усіх банок злити в каструлю, довести до кипіння й залити знову в банки на огірочки.

Закрити прокип'яченими кришками. Накривати банки не треба. Розсіл буде трохи каламутним, але це нормально.

Огірочки виходять міцні, ядрені, хрусткі, до смаку, як бочкові. Зберігаються за кімнатної температури до нового сезону. Підходять для розсольника, солянки, салату олів'є та інших страв.

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