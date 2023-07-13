Кабачки в ароматній зажарці за 20 хвилин: взимку пальчики оближешь

Зараз на ринках та в магазинах багато молодих кабачків. Українські господині знають багато гарних рецептів приготування цього овоча. Дуже часто салати та закуски з кабачків готують на зиму, щоб у холодні дні насолоджуватись яскравим літнім смаком.

Кулінарки «Газдині» пропонують приготувати салат з кабачків у зажарці з цибулі та моркви.

Інгредієнти:

кабачки 1 кг

морква 600 гр

цибуля 600гр

петрушка

олія 100мл

томатна паста 100 гр

цукор 50гр

сіль 25гр

оцет 9% 3 ст. л

Приготування:

Кабачки вимити, нарізати великими брусками, цибулю чверть кільцями, моркву на потерти, петрушку дрібно посікти.

На велику сковорідку вилити олію, викласти туди нарізану цибулю, смажити до навівпрозорості.

Потім додати моркву та смажити ще 5 хвилин.

Після цього додати томатну пасту, ще смажити 10 хвилин. Зажарка готова.

До зажарки додати кабачки, цукор та сіль. Все перемішати, накрити кришкою й тримати так 10 хвилин.

Додати петрушку й тушкувати ще 3 хвилини.

Додати оцет, все перемішати та тушкувати приблизно 5 хвилин.

Гарячою закускою наповнити банки та закатати кришками.

Перевернути банки догори дном та накрити пледом до повного охолодження.

А на сніданок або вечерю можна приготувати френч тост за рецептом судді проєкту «МайстерШеф» Ольги Мартиновської.

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