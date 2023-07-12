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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1977
Скульптор: Salvador Debon
Висота: 52 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
З давніх-давен люди, які вміли добиватися великих успіхів у своїй професії, відрізнялися завзятістю і працьовитістю. Ось лише один тому приклад.
Коли артист пекінської опери Мей Ланьфан знайшов наставника і попросив того стати його вчителем, професор сказав, що у юнака «дуже невиразні очі», і відправив юного мрійника додому. Однак Мей Ланьфан не зневірився. Він завів голубів та золотих рибок і вирішив з їхньою допомогою тренувати свій погляд. Прокидаючись рано-вранці, юнак довго спостерігав за польотом зграї голубів, що кружляла в небі, або за рухами золотих рибок на дні водойми.
Мей Ланьфан уважно стежив за тим, як голуби махають крилами, і намагався розглянути кожну пір'їнку на їхніх тілах; стежив за тим, як плавають риби, і помічав кожну лусочку на їхніх хвостиках.
Минули роки — і незабаром на сцені пекінської опери з'явився виконавець із блискучими та неймовірно «живими» очима. Саме його погляд надав нової чарівності найвідомішим китайським театральним образам. Тепер вже ніхто з критиків не наважився б назвати погляд Мей Ланьфана невиразним, бо талановитому артисту вдавалося відбивати очима всю різноманітність почуттів і переживань. Йому таки вдалося досягти здійснення своєї юнацької мрії…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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