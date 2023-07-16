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Закуска «Бринза з томатами»: швидко та надзвичайно смачно

20:17 16 липня 2023
Бринза з томатами

Ця закуска підходить як на святковий стіл, так і в будній день. Тут головне — свіжа солена бринза і базилік, обов’язково фіолетовий, радить кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше поділилася рецептом неймовірних
парових вареників з сирного тіста.

Інгредієнти:

  • 250 г бринзи
  • 250 г томатів чері
  • 100 мл оливкової олії
  • 2−3 ч. л. бальзамічного оцту
  • 1 ч. л. італійських трав
  • 20−30 г базиліка (фіолетовий)
  • сіль
  • перець чорний мелений
  • паприка

Приготування:

Нарізаємо бринзу (пластинами, кубиками — на ваш смак), викладаємо на тарілку.

Помиті та просушені томати чері ріжемо пополам чи на чотири частини. Викладаємо в миску.

Готуємо заправку: в миску наливаємо оливкову олію, бальзамічний оцет, додаємо сіль, італійські трави, перець чорний мелений та паприку. Соус перемішуємо та виливаємо до нарізаних томатів. Перемішуємо і залишаємо, щоб трішки промаринувалися.

Базилік миємо, просушуємо та мілко нарізаємо. Декілька листочків залишаємо для декору. На бринзу викладаємо томати й гарно поливаємо заправкою. Зверху посипаємо різаним базиліком і залишаємо, щоб всі продукти потоваришували. Чим довше стоїть страва, тим смачніше стає.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти рулетів з кабачків та баклажанів з курячим філе, а також хлібного салата із томатами.

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