Закуска «Бринза з томатами»: швидко та надзвичайно смачно
Ця закуска підходить як на святковий стіл, так і в будній день. Тут головне — свіжа солена бринза і базилік, обов’язково фіолетовий, радить кулінарка Світлана Юрченко, яка раніше поділилася рецептом неймовірних
парових вареників з сирного тіста.
Інгредієнти:
- 250 г бринзи
- 250 г томатів чері
- 100 мл оливкової олії
- 2−3 ч. л. бальзамічного оцту
- 1 ч. л. італійських трав
- 20−30 г базиліка (фіолетовий)
- сіль
- перець чорний мелений
- паприка
Приготування:
Нарізаємо бринзу (пластинами, кубиками — на ваш смак), викладаємо на тарілку.
Помиті та просушені томати чері ріжемо пополам чи на чотири частини. Викладаємо в миску.
Готуємо заправку: в миску наливаємо оливкову олію, бальзамічний оцет, додаємо сіль, італійські трави, перець чорний мелений та паприку. Соус перемішуємо та виливаємо до нарізаних томатів. Перемішуємо і залишаємо, щоб трішки промаринувалися.
Базилік миємо, просушуємо та мілко нарізаємо. Декілька листочків залишаємо для декору. На бринзу викладаємо томати й гарно поливаємо заправкою. Зверху посипаємо різаним базиліком і залишаємо, щоб всі продукти потоваришували. Чим довше стоїть страва, тим смачніше стає.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти рулетів з кабачків та баклажанів з курячим філе, а також хлібного салата із томатами.