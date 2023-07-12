Парові вареники з сирного тіста: смачно та ситно

Мабуть, немає такої людини, яка б не любила вареники. А у сезон вишень їх треба хоч раз приготувати. Адже домашні вареники, які можна зробити й на заварному тісті, є домашні.

Рецептом смаколика з «ФАКТАМИ» поділилася продюсерка та кулінарка-аматорка Анжела Норбоєва.

— Особливість таких вареників в тому, що вони смачні як гарячі, так і холодні, — каже Анжела Норбоєва. — Навіть на другий день їх можна їсти без розігріву, та вони будуть такими ж пухкими й смачними.

Вареники з сирного тіста Для тіста 400 г жирного сиру, 4 яйця, неповна чайна ложка соди, склянка цукру, 2 стакани борошна, дрібка солі. Для начинки Вишня 500 г Цукор 100 г Крохмаль 100 г Замішуємо тісто. Розкачуємо, але не надто тонко, щоб при ліпленні вареників тісто не рвалося. За допомогою широкого стакана робимо порційні кола. Начиняємо вишнями без кісточки, до яких додано цукор та кукурудзяний крохмаль. Ліпимо вареники. Потім розкладаємо в пароварці далеко один від одного, тому що в процесі приготування вони збільшуються у розмірі. Готуємо 15 хвилин. Подаємо зі сметаною, вершковим маслом, вишневим сиропом.

А як приготувати парові вареники на кефірі, розповіла кулінарка Світлана Юрченко.

Фото з альбому Анжели Норбоєвої

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