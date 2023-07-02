36.75 / 37.34 40.70 / 41.53
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Хлібний салат із томатами: не зможете відірватися

22:35 13 липня 2023
Хлібний салат із томатами

Липневі та серпневі помідори особливо смачні та солодкі — це відзначають провідні кухарі світу. Томати неперевершені і в квашеному вигляді, і у в'яленому, і в сирому — у салатах. Але іноді не вистачає фантазії, як їх можна використовувати в нових варіаціях салатів.

В цьому випадку варто прислухатися до порад досвідчених кухарів. Рецептом смачної закуски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат — чудовий спосіб для використання черствого хліба, — каже Елла Іванова. — Щодо зелені, підійде кріп чи петрушка, але мені найбільше подобається його готувати з базиліком.

Хлібний салат із томатами

  • 200 г хліба
  • 200 г помідорів
  • Зелень (на смак)

Для соусу

  • Спеції (на смак)
  • Оливкова або соняшникова олія
  • Сіль
  • Оцет
  • Гірчиця

Білий хліб нарізаємо на кубики та підсушуємо у духовці. У цей час ріжемо томати, зелень і додаємо соус. Потім все це доповнюємо хлібними крутонами. Перемішуємо.

І приємного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти м'ясного пирога з тіста філо від шеф-кухаря Валі Саєнко, а також маринованої черешні від судді «МастерШефа» Володимира Ярославського.

Фото з альбому Елли Іванової

123

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мавпа

Овнам — успіхи у кар’єрі, Ракам — позитивні емоції, Скорпіонам — корисні знайомства: гороскоп на день Мавпи-Дачниці 13 липня

Лист військовозобов&#39;язаному

Ні в якому разі не підписуйте документи: адвокат розповів, що робити чоловікам, яких примусово доставили до ТЦК

Мурат і Софія

Мурат довго йшов по сліду: ексчоловік Ані Лорак з’ясував, де саме в Іспанії перебуває його колишня дружина

Паспорт громадянина Ізраїлю

Нардеп закликав СБУ перевірити наявність ізраїльського паспорту у екскуратора «Великого будівництва» Голика

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту