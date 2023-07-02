Хлібний салат із томатами: не зможете відірватися

Липневі та серпневі помідори особливо смачні та солодкі — це відзначають провідні кухарі світу. Томати неперевершені і в квашеному вигляді, і у в'яленому, і в сирому — у салатах. Але іноді не вистачає фантазії, як їх можна використовувати в нових варіаціях салатів.

В цьому випадку варто прислухатися до порад досвідчених кухарів. Рецептом смачної закуски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей салат — чудовий спосіб для використання черствого хліба, — каже Елла Іванова. — Щодо зелені, підійде кріп чи петрушка, але мені найбільше подобається його готувати з базиліком.

Хлібний салат із томатами 200 г хліба

200 г помідорів

Зелень (на смак) Для соусу Спеції (на смак)

Оливкова або соняшникова олія

Сіль

Оцет

Гірчиця Білий хліб нарізаємо на кубики та підсушуємо у духовці. У цей час ріжемо томати, зелень і додаємо соус. Потім все це доповнюємо хлібними крутонами. Перемішуємо. І приємного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти м'ясного пирога з тіста філо від шеф-кухаря Валі Саєнко, а також маринованої черешні від судді «МастерШефа» Володимира Ярославського.

Фото з альбому Елли Іванової

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