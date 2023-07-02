Хлібний салат із томатами: не зможете відірватися
Липневі та серпневі помідори особливо смачні та солодкі — це відзначають провідні кухарі світу. Томати неперевершені і в квашеному вигляді, і у в'яленому, і в сирому — у салатах. Але іноді не вистачає фантазії, як їх можна використовувати в нових варіаціях салатів.
В цьому випадку варто прислухатися до порад досвідчених кухарів. Рецептом смачної закуски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Цей салат — чудовий спосіб для використання черствого хліба, — каже Елла Іванова. — Щодо зелені, підійде кріп чи петрушка, але мені найбільше подобається його готувати з базиліком.
Хлібний салат із томатами
- 200 г хліба
- 200 г помідорів
- Зелень (на смак)
Для соусу
- Спеції (на смак)
- Оливкова або соняшникова олія
- Сіль
- Оцет
- Гірчиця
Білий хліб нарізаємо на кубики та підсушуємо у духовці. У цей час ріжемо томати, зелень і додаємо соус. Потім все це доповнюємо хлібними крутонами. Перемішуємо.
І приємного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти м'ясного пирога з тіста філо від шеф-кухаря Валі Саєнко, а також маринованої черешні від судді «МастерШефа» Володимира Ярославського.
Фото з альбому Елли Іванової123