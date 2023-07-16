Рулети з кабачків та баклажанів з курячим філе: неймовірно смачно і не лише до святкового столу

Зараз літо, сезон овочів. Саме час готувати страви з кабачків та баклажанів. Наприклад, паштет з баклажанів чи човники з кабачків.

А ще їх можна поєднати та зробити рулети з баклажанів та кабачків з курячим філе. Як стверджують автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», це неймовірно смачна закуска, її можна подати як до святкового столу, так і кожний день.

Інгредієнти: 1 молодий кабачок;

1 великий баклажан;

200 грамів курячого філе;

3 столові ложки гострого томатного соусу;

1 зубчик часнику;

140 грамів сиру;

0,5 чайної ложки куркуми;

2 дрібки солі;

1 дрібку чорного меленого перцю;

1/3 склянки олії.

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Приготування: Спочатку вимийте баклажани, поріжте на тонкі смужки, посоліть та лишіть на деякий час, щоб вийшла гіркота. Потім ще раз їх вимийте і викладіть на рушник.

Наріжте смужками кабачок і обсмажте його та баклажан на пательні гриль.

Філе необхідно помити, нарізати довгими смужками, присипати спеціями та витиснути часник через прес.

Зібрати рулети: 1 шар — кабачок, 2 шар — тонкі смужки сиру, 3 шар — баклажан, 4 шар — томатний соус, 5 шар — філе.

Скрутіть рулет і насадіть на шпажку. Якщо вона довга — насадіть по два рулета. Кінці шпажки оберніть фольгою, щоб вони не згоріли.

Візьміть деко, закрийте його харчовим папером, викладіть рулети та випікайте їх 23−25 хвилин при температурі 160 градусів за Цельсієм.

Подавати рулети треба з зеленню. Шпажки можна не витягати.

Рецепт консервованих кабачків у ароматній зажарці читайте на нашому сайт.

Фото https://telegra.ph

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