Рулети з кабачків та баклажанів з курячим філе: неймовірно смачно і не лише до святкового столу
Зараз літо, сезон овочів. Саме час готувати страви з кабачків та баклажанів. Наприклад, паштет з баклажанів чи човники з кабачків.
А ще їх можна поєднати та зробити рулети з баклажанів та кабачків з курячим філе. Як стверджують автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», це неймовірно смачна закуска, її можна подати як до святкового столу, так і кожний день.
Інгредієнти:
- 1 молодий кабачок;
- 1 великий баклажан;
- 200 грамів курячого філе;
- 3 столові ложки гострого томатного соусу;
- 1 зубчик часнику;
- 140 грамів сиру;
- 0,5 чайної ложки куркуми;
- 2 дрібки солі;
- 1 дрібку чорного меленого перцю;
- 1/3 склянки олії.
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Приготування:
- Спочатку вимийте баклажани, поріжте на тонкі смужки, посоліть та лишіть на деякий час, щоб вийшла гіркота. Потім ще раз їх вимийте і викладіть на рушник.
- Наріжте смужками кабачок і обсмажте його та баклажан на пательні гриль.
- Філе необхідно помити, нарізати довгими смужками, присипати спеціями та витиснути часник через прес.
- Зібрати рулети: 1 шар — кабачок, 2 шар — тонкі смужки сиру, 3 шар — баклажан, 4 шар — томатний соус, 5 шар — філе.
- Скрутіть рулет і насадіть на шпажку. Якщо вона довга — насадіть по два рулета. Кінці шпажки оберніть фольгою, щоб вони не згоріли.
- Візьміть деко, закрийте його харчовим папером, викладіть рулети та випікайте їх 23−25 хвилин при температурі 160 градусів за Цельсієм.
- Подавати рулети треба з зеленню. Шпажки можна не витягати.
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