36.75 / 37.32 40.84 / 41.69
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Рулети з кабачків та баклажанів з курячим філе: неймовірно смачно і не лише до святкового столу

9:58 16 липня 2023
Рулети з кабачків та баклажанів

Зараз літо, сезон овочів. Саме час готувати страви з кабачків та баклажанів. Наприклад, паштет з баклажанів чи човники з кабачків.

А ще їх можна поєднати та зробити рулети з баклажанів та кабачків з курячим філе. Як стверджують автори тг-каналу «Ідеї для сніданку та вечері», це неймовірно смачна закуска, її можна подати як до святкового столу, так і кожний день.

Інгредієнти:

  • 1 молодий кабачок;
  • 1 великий баклажан;
  • 200 грамів курячого філе;
  • 3 столові ложки гострого томатного соусу;
  • 1 зубчик часнику;
  • 140 грамів сиру;
  • 0,5 чайної ложки куркуми;
  • 2 дрібки солі;
  • 1 дрібку чорного меленого перцю;
  • 1/3 склянки олії.

Читайте також: Яскраві, запашні, гостренькі: такі смачні кабачки вийдуть у кожної господині

Приготування:

  • Спочатку вимийте баклажани, поріжте на тонкі смужки, посоліть та лишіть на деякий час, щоб вийшла гіркота. Потім ще раз їх вимийте і викладіть на рушник.
  • Наріжте смужками кабачок і обсмажте його та баклажан на пательні гриль.
  • Філе необхідно помити, нарізати довгими смужками, присипати спеціями та витиснути часник через прес.
  • Зібрати рулети: 1 шар — кабачок, 2 шар — тонкі смужки сиру, 3 шар — баклажан, 4 шар — томатний соус, 5 шар — філе.
  • Скрутіть рулет і насадіть на шпажку. Якщо вона довга — насадіть по два рулета. Кінці шпажки оберніть фольгою, щоб вони не згоріли.
  • Візьміть деко, закрийте його харчовим папером, викладіть рулети та випікайте їх 23−25 хвилин при температурі 160 градусів за Цельсієм.
  • Подавати рулети треба з зеленню. Шпажки можна не витягати.

Рецепт консервованих кабачків у ароматній зажарці читайте на нашому сайт.

Фото https://telegra.ph

45

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Лист військовозобов&#39;язаному

Ні в якому разі не підписуйте документи: адвокат розповів, що робити чоловікам, яких примусово доставили до ТЦК

Мурат із донькою

Мурат без Лілії знайшов собі нову «компанію», а Ані Лорак підтримала іншу зрадницю

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту