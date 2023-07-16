По-іншому поки що ніяк: у Повітряних силах пояснили, чому не збивають дрони і ракети далеко від житлових районів

Під час атак з повітря українська ПВО та інші складові ЗСУ збивають дрони та ракети у повітряному просторі населенних пунктів, а уламки ворожих цілей часто падають на будинки. Наприклад, 13 липня у небі над столицею було збито з десяток дронів-камікадзе — падіння уламків фіксувалися у чотирьох районах Києва.

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому БПЛА та ракети не збивають ще на підльоті до міст, щоб зменшити наслідки падіння їхніх уламків.

Насамперед, наразі Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, які б повністю захистили країну від атак з повітря. Він пояснив, що атаки відбиваються різноманітними засобами з різними радіусами дії та мобільними групами.

«Того, що у нас зараз є, а це і старі радянські системи, і те, що нам надали партнери, недостатньо для того, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо. У нас величезна лінія фронту — майже 2,5 тисячі кілометрів», — зазначив він та додав, що у разі перебазування ППО подалі від міст, росіянам буде простіше виявляти прогалини в нашій обороні.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині уламки збитого дрона впали на автівку, що їхала по дорозі. Тоді загибли дві людини.

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Фото ДПСУ

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