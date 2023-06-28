«На фото одразу впізнала балкон Юлі та Данила, те, що від нього залишилося»: подробиці загибелі подружжя в Києві під час ракетної атаки

У Києві поховали подружжя Данила Куриленка та Юлії Петрової, які загинули внаслідок ракетної атаки рф на Київ у ніч на 24 червня. Уламки ракети влучили в багатоповерхівку в Солом'янському районі столиці та забрали життя п'ятьох людей. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих. Наступного дня після трагедії рятувальники знайшли під завалами ще два тіла. Це були Юлія та Данило.

«Вони дотримувались правила двох стін. Тільки при ударі такої потужності жодні стіни не врятують — від квартири нічого не залишилося»

«Дуже хочу вас запам'ятати такими, як побачила вперше. Тебе, дівчино з бездонними очима, яку ми наче ще тільки вчора приймали до галасливої Рарого-родини, мазали в сажі та називали своєю посестрою.

І тебе, хлопче з вічною посмішкою, в якого ми сиділи на кухні з Михайлом після мого першого в житті реконструкторського фестивалю в очікуванні потягу і тринділи про те, як ефективніше і веселіше бити людей залізяками. Мала честь знати вас обох. Вічного вам кохання в засвітах" — написала у Facebook подруга Юлії та Данила Крис Дзюба, яка була разом із загиблими у Клубі історичної реконструкції Рарог.

«Ми разом виграли золото на чемпіонаті світу в Барселоні, разом створювали новий клуб, разом подорожували та жили спільними цінностями та інтересами, — написав друг Данила, військовослужбовець Валерій Вознюк. — З тобою можна було кайфово увірватись в мітинг під ОП, і так само кайфово пити вино в Монако. Ти єдиний з ким я бачився кожен мій короткий візит в Київ і ти постійно підтримував мене та підрозділ з 24 лютого. Тобі можна було принести ідею на 400к $ і ти казав — „не проблема, давай працювати, гроші знайдемо“, при цьому у складні часи ти купляв американський сухпай та відправляв мені, бо знав, що це мене підтримає. Твій внесок в перемогу величезний і відповідає масштабу твоєї особистості. Прощавай, Данило з Рарогу, до зустрічі в кращих світах. Я вдячний тобі за все що ти зробив, обіймаю друже».

На весільні фотографії Юлії та Данила, які з'явилися в мережі після їхньої загибелі, неможливо дивитися без сліз. Друзі подружжя розповіли «ФАКТАМ», що одружилися вони у 2020 році, а разом були понад десять років.

- Юля та Данило були щасливі разом, — розповіла «ФАКТАМ» подруга Юлії Тамара. — Дві цікаві креативні особистості, вони були гідні один одного. Юля знала багато мов, захоплювалася культурами різних народів, реконструкціями історичних подій. Ми познайомилися з нею за сім днів до повномасштабного вторгнення. Планували взяти участь в одному заході, який не відбувся через війну. Потім з'ясувалося, що у нас із Юлею є спільний знайомий — і так розпочалася наша дружба.

Юля родом із Хмельницького, але вже давно разом із Данилом жила у Києві — у тому самому будинку у Солом'янському районі. Їхня квартира знаходилася на 17 поверсі. Юля гарно оформила балкон, створивши там імітацію зеленої трави. Коли я побачила фотографії з місця трагедії, одразу впізнала балкон із тією травою. Точніше, те, що від нього залишилося… Квартира Юлі та Данила повністю зруйнована. Наскільки мені відомо, їх обох придавило бетонними плитами, що впали з верхнього поверху.

Юля, до речі, під час повітряних тривог намагалася ходити в укриття. Робила це не завжди, але значно частіше, ніж я та наші друзі. Вона часто писала в нашому чаті: «Летять „шахеди“, давайте все в укриття!» І спускалася на підземний паркінг. Якщо залишалася вдома, то йшла до гардеробної, дотримуючись правила двох стін. Можливо, вони з Данилом там були й цього разу. Тільки при ударі такої потужності жодні дві стіни, на жаль, не врятували б — від квартири нічого не залишилося…

«Юля мріяла, що після перемоги вони з Данилом багато подорожуватимуть разом»

- Коли ми з друзями дізналися, що уламки ракети потрапили саме до їхнього дому, а Юля з чоловіком перестали виходити на зв'язок, ми все одно не втрачали надії, — продовжує Тамара. — Я згадувала удар по багатоповерхівці у Дніпрі у січні, коли людей діставали з-під завалів живими навіть через добу після трагедії. Дуже хотілося вірити, що це можливо. Паралельно ми з друзями обдзвонювали всі екстрені служби, лікарні.

Я справді вірила у те, що їх знайдуть живими. І навіть зараз, після похорону, мені не віриться, то їх немає. Незабаром ми мали зустрітися — я запрошувала Юлю на свій день народження, який має бути через десять днів. Вона сказала, що обов'язково прийде, і я чекала нашої зустрічі. Зовсім недавно Юля їздила відпочити до Великобританії. Подивилася Англію, Шотландію. Раніше вона не виставляла стільки фотографій з подорожей, як цього разу. А тут їй ніби хотілося якнайбільше встигнути побачити, набратися вражень…

Востаннє Юля написала мені прямо напередодні трагедії — 23 червня. Вона вітала мене з отриманням диплома, але, на жаль, я одразу не побачила цього повідомлення і не відповіла. Зараз докоряю собі за це. Коли я його прочитала, Юлі та Данила вже не було в живих.

За словами Тамари, Юля з Данилом були разом із 18 років:

- Юля працювала менеджером на одній фірмі, але, крім роботи, у неї була ціла низка захоплень. Вона була дуже цікавою різнобічною особистістю. Данило був айтішником. З початку повномасштабного вторгнення він дуже багато зробив для нашої країни. Не кажучи вже про те, що вони з Юлею постійно допомагали ЗСУ, організовували збори коштів. Вони дуже любили Україну.

- Пригадую, як одного разу ще на початку повномасштабної війни я запитав Юлю, чи не хоче вона виїхати за кордон, — розповідає «ФАКТАМ» друг Юлії Руслан Богун. — Річ у тім, що вона дуже цікавилася Скандинавією, завжди хотіла побувати в Норвегії, але не мала такої можливості. Я подумав, що, можливо, вона поїде туди з початком війни. «Не можу виїхати, — сказала Юля. — Люблю Україну та не хочу її кидати». Не хотіла кидати й чоловіка. Юля мріяла, що після перемоги вони з Данилом багато подорожуватимуть разом… Вона була дуже цікавою людиною. Любила музику (ми, до речі, на цьому ґрунті й потоваришували — їй подобалася музика мого гурту Karna), танці, іноземні мови, цікавилася історією, язичництвом. Вони з чоловіком удвох захоплювалися реконструкцією історичних подій — це була організація цілих перфомансів з автентичними вбраннями, декораціями та іншим реквізитом. Це хобі було невід'ємною частиною Юліного життя.

Вибухи у Києві в ніч проти 24 червня я теж добре чув. Потім інформація про попадання уламків ракети до будинку Солом'янського району. А потім фотографія будинку, де вони жили… Але я думав, що Юля все ще була у Великій Британії, куди їздила напередодні. Ще сказав нашій спільній знайомій — мовляв, треба зателефонувати Юлі та повідомити її про те, що будинок пошкоджений. На що знайома відповіла, що дзвонити вже нема кому…

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що російською ракетою в Умані вбито маму і півторарічного малюка: «Роман упізнав дружину за халатом, а синочка — за кофтиною».

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