У принца Гаррі є дві звички, які дратують Меган Маркл

У сім'ї герцога та герцогині Сассекських не все ідеально. Не так давно принц Гаррі зізнався, що в нього є звички, які спантеличують і навіть дратують його дружину. Цікаво, що обидві передалися герцогу від його батька. Як і король Чарльз III, Гаррі одержимий турботою про нашу планету.

«Мій батько є прихильником вимкнення світла, і тепер я теж одержимий цим. Це безумство. Моя дружина каже: «Ну навіщо вимикати світло? Ти ж знаєш, що темно». Я відповідаю: «Нам потрібне лише світло в одній кімнаті, нам не потрібно освітлювати одразу шість», — розповів молодший син британського короля.

«Подібні речі непомітно стають звичкою. На мене вплинув батько. І я думаю, що це один із ключових уроків, який він дав нам», — додав Гаррі.

Цікаво, що така сама звичка виробилася й у принца Вільяма.

«Я знаю, що у мене серйозний обсесивно-компульсивний розлад, пов'язаний з вимикачами світла, і це жахливо», — зізнався принц Уельський.

Гаррі також розповів, що перейняв від батька ще одну звичку, через яку його раніше дражнили в школі, а тепер він через неї часом сперечається з Меган.

«Батько водив нас збирати сміття, коли ми були дітьми. Ми були у Норфолку під час шкільних канікул та робили це разом із ним. Нам із братом здавалося: „Ну це абсолютно нормально, всі повинні так робити“. У нас були спеціальні тростини із шипами. Ми нанизували на них сміття і відправляли його до чорних поліетиленових пакетів», — сказав він.

Після тієї поїздки в Норфолк Гаррі почав брати таку ж тростину з шипом до школи.

«Я не мав на меті спеціально збирати сміття, ні. Просто коли йшов гуляти і бачив щось на землі, я піднімав і викидав. Мене наче запрограмували», — згадує принц Гаррі.

Він, як і раніше, упевнений у тому, що всі люди повинні так чинити, хоча розуміє, що багатьом, у тому числі і його дружині, це здається щонайменше дивним.

Нагадаємо, експерти пророкують принцу Гаррі і Меган Маркл нерадісні перспективи.

Раніше принц Гаррі в суді Лондона зізнався, що вживав наркотики та боявся стати ізгоєм.

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