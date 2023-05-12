У Туреччині не подовжено угоду «Зернова ініціатива»

Під час переговорів, проведених у Стамбулі заступниками міністрів оборони Туреччини, росії та України, а також представниками ООН, був досягнутий прогрес щодо Чорноморської зернової угоди, про це пише news.sky з посиланням на Міністерство оборони Туреччини. Сторони домовилися продовжити чотиристоронні зустрічі щодо угоди, термін дії якої закінчується 18 травня, йдеться в заяві міністерства.

«Протягом двох днів відбулися корисні зустрічі з конструктивними підходами сторін. Сторони висловили позитивні підходи щодо координації повернення наших торговельних суден та їхніх екіпажів, які опинилися в українських портах через умови конфлікту, а також планування та проведення операції з евакуації. Крім того, було домовлено, що ця операція стане зразком для евакуації суден інших країн, які застрягли в українських портах, і що майбутні дослідження в цьому напрямку будуть підтримані. Позитивного та конструктивного прогресу також було досягнуто в рамках Чорноморської зернової ініціативи, яка з моменту підписання зробила значний внесок у стабілізацію цін на продовольство в усьому світі і має життєво важливе значення для світового продовольчого постачання та безпеки«

У липні минулого року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт з Чорного моря, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через війну в Україні. Угода дозволяє безпечно експортувати зерно і добрива з трьох українських портів. росія заявила, що не продовжить дію договору, якщо не буде виконано перелік вимог, спрямованих на усунення перешкод для її власного експорту зерна та добрив. Заступники міністрів і представники ООН провели дводенні переговори щодо угоди в Стамбулі 10 та 11 травня.

11 травня Кремль заявив, що володимир путін може поговорити зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом у разі необхідності щодо продовження угоди, додавши, що наразі таких планів немає.

Раніше «ФАКТИ» публікували «Найнебезпечніший дурень у світі»: у США назвали два способи, як путін може закінчити війну проти України.

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