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Салат з огірків «Дамські пальчики»: готується просто, а взимку йде «на ура»

14:01 18 липня 2023
Огірки

Влітку багато господинь люблять заготовляти мариновані огірки на зиму. Відомий Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» поділився смачним салаттом з огірків на зиму.

«Салат з огірків на зиму „Дамські пальчики“ неймовірно смачний і простий. Цей салат зимою іде „на ура“. Всі його просто обожнюють!» — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Інгредієнти:

— Огірки свіжі — 4 кг,
- Часник — 7 зубчики,
- Цукор — 100 грамів,
- Оцет столовий — 250 мл;
- Олія рафінована — 250 мл,
- Сіль кухонна — 3 столові ложки,
- Перець чорний, мелений — 1 столова ложка,
- Петрушка — 30 грамів,
- Кріп — 30 грамів.

Спосіб приготування:

1. Розріжте огірки на 4 частини, уздовж.
2. Наріжте зелень.
3. Вичавите часник.
4. Складіть зелень та огірки у великий таз, додайте перець та часник.
5. Перемішайте всі інгредієнти.
6. В іншому посуді змішайте сіль, оцет та цукор. Додайте суміш до огірків. Перемішайте.
7. Додайте олію, перемішайте.
8. Залишіть огірки маринуватися протягом 3 годин.
9. Простерилізуйте банки. Покладіть у них огірки та налийте сік, який утворився під час маринування.
10. Поставте банки у каструлю з водою, простерилізуйте їх протягом 20 хвилин, після закипання.
11. Закатайте кришками, накрийте тканиною та залишіть повністю охолоджуватись.
Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповіли простий рецепт ядрених огірків на зиму, а також розповіли, як приготувати смачні хрусткі огірки з гірчицею на зиму.

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