Салат з огірків «Дамські пальчики»: готується просто, а взимку йде «на ура»

Влітку багато господинь люблять заготовляти мариновані огірки на зиму. Відомий Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» поділився смачним салаттом з огірків на зиму.

«Салат з огірків на зиму „Дамські пальчики“ неймовірно смачний і простий. Цей салат зимою іде „на ура“. Всі його просто обожнюють!» — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Інгредієнти: — Огірки свіжі — 4 кг,

- Часник — 7 зубчики,

- Цукор — 100 грамів,

- Оцет столовий — 250 мл;

- Олія рафінована — 250 мл,

- Сіль кухонна — 3 столові ложки,

- Перець чорний, мелений — 1 столова ложка,

- Петрушка — 30 грамів,

- Кріп — 30 грамів. Спосіб приготування: 1. Розріжте огірки на 4 частини, уздовж.

2. Наріжте зелень.

3. Вичавите часник.

4. Складіть зелень та огірки у великий таз, додайте перець та часник.

5. Перемішайте всі інгредієнти.

6. В іншому посуді змішайте сіль, оцет та цукор. Додайте суміш до огірків. Перемішайте.

7. Додайте олію, перемішайте.

8. Залишіть огірки маринуватися протягом 3 годин.

9. Простерилізуйте банки. Покладіть у них огірки та налийте сік, який утворився під час маринування.

10. Поставте банки у каструлю з водою, простерилізуйте їх протягом 20 хвилин, після закипання.

11. Закатайте кришками, накрийте тканиною та залишіть повністю охолоджуватись.

Смачного!

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