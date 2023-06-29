Пряні огірочки: найкращий рецепт заготовки маринованих огірків на зиму

Настало літо й стартував сезон заготовок. Господині вже варять варення з полуниці, готують соус із черешні.

А дехто вже шукає нові рецепти закруток з огірків.

На сайті «Пляшка» розповіли, як приготувати огірки, щоб вони вийшли пряними з насиченим кисло-солодким смаком.

Автори стверджують, що виглядають такі огірочки оригінально, вони прикрасять будь-який бутерброд чи салат.

Інгредієнти:

огірки 1 кг

ріпчаста цибуля 250 г

сіль 3 ст. л.

цукор 300 г

куркума ½ ч. л.

гірчиця в зернах 2 ст. л.

яблучний оцет 6% 400 мл

перець горошком ½ ч. л.

перець запашний 10 шт

Приготування:

Огірки добре вимити й нарізати кружальцями, завтовшки 3−5 мм.

Цибулю очистити від лушпиння і нарізати півкільцями.

У глибоку миску покласти огірки, цибулю, сіль й перемішати, накрити тарілкою й поставити зверху банку з водою як вантаж.

Тримати ув холодильнику 4−5 годин.

Після закінчення часу відкинути просолені огірки на друшляк та добре промити від солі під проточною водою.

Приготувати маринад, поки огірки стікають.

У каструлю влити яблучний оцет, всипати цукор, куркуму, зерна гірчиці, чорний та запашні перці.

Поставити на вогонь та довести до кипіння, постійно помішуючи, щоб весь цукор розчинився.

У киплячий маринад викласти огірки, що стекли, перемішати й знов довести до кипіння.

Варити 1 хвилину до зміни кольору огірків.

Розкласти огірки, що киплять, по заздалегідь стерилізованих банках, залити розсолом до самого верху і закрити прокип’яченими кришками.

Загорнути у ковдру й залишити до повного остигання.

Такі огірочки можна зберігати і за кімнатної температури.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт маринованої черешні від судді «Майстер Шефа» Ярославського.

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