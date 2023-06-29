Пряні огірочки: найкращий рецепт заготовки маринованих огірків на зиму
Настало літо й стартував сезон заготовок. Господині вже варять варення з полуниці, готують соус із черешні.
А дехто вже шукає нові рецепти закруток з огірків.
На сайті «Пляшка» розповіли, як приготувати огірки, щоб вони вийшли пряними з насиченим кисло-солодким смаком.
Автори стверджують, що виглядають такі огірочки оригінально, вони прикрасять будь-який бутерброд чи салат.
Інгредієнти:
огірки 1 кг
ріпчаста цибуля 250 г
сіль 3 ст. л.
цукор 300 г
куркума ½ ч. л.
гірчиця в зернах 2 ст. л.
яблучний оцет 6% 400 мл
перець горошком ½ ч. л.
перець запашний 10 шт
Приготування:
Огірки добре вимити й нарізати кружальцями, завтовшки 3−5 мм.
Цибулю очистити від лушпиння і нарізати півкільцями.
У глибоку миску покласти огірки, цибулю, сіль й перемішати, накрити тарілкою й поставити зверху банку з водою як вантаж.
Тримати ув холодильнику 4−5 годин.
Після закінчення часу відкинути просолені огірки на друшляк та добре промити від солі під проточною водою.
Приготувати маринад, поки огірки стікають.
У каструлю влити яблучний оцет, всипати цукор, куркуму, зерна гірчиці, чорний та запашні перці.
Поставити на вогонь та довести до кипіння, постійно помішуючи, щоб весь цукор розчинився.
У киплячий маринад викласти огірки, що стекли, перемішати й знов довести до кипіння.
Варити 1 хвилину до зміни кольору огірків.
Розкласти огірки, що киплять, по заздалегідь стерилізованих банках, залити розсолом до самого верху і закрити прокип’яченими кришками.
Загорнути у ковдру й залишити до повного остигання.
Такі огірочки можна зберігати і за кімнатної температури.
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