Стали відомі кандидати на заміну главі британського оборонного відомства, що йде у відставку

Бен Воллес оголосив в інтерв'ю Sunday Times, що піде у відставку з посади глави оборонного відомства і зрештою взагалі залишить британську політику. Про це пише Politico. Пошуки кандидатури на його місце вже розпочалися.

Одне з імен — Джон Глен, який зараз є другою особою канцлера Джеремі Ханта в Міністерстві фінансів. Кар'єрний політик без військового досвіду, Глен вірно служив Терезі Мей, а потім Борису Джонсону на молодших міністерських посадах, перш ніж обійняти свою найвищу посаду за часів Сунака. ЗМІ повідомляють, що останнім часом Глен почав цікавитися усіма питаннями оборони. Нещодавно в ефір він прокоментував від імені уряду ситуацію, коли керівник «Вагнера» євген пригожин спровокував короткочасний заколот в росії.

Джеймс Гіппі — будвши другим за рангом політиком в міністерстві оборони, він часто заміщає Воллеса. Він працював у міністерстві з 2019 року, спочатку на посаді міністра закупівель, а у 2020 році його підвищили до посади радника з питань збройних сил. Як і Воллес — і на відміну від чотирьох попередніх міністрів оборони до нього — Гіппі має військовий досвід, що зазвичай вважається перевагою на цій посаді.

Лідерка палати громад Пенні Мордаунт вже була міністром оборони — хоча і недовго. Вона була призначена на цю посаду в травні 2019 року, але була звільнена Борисом Джонсоном. Відтоді вона зміцнила свою репутацію можливого майбутнього лідера, зокрема, посівши третє місце в одному з тогорічних консервативних лідерських конкурсів, а потім зігравши провідну роль у коронації короля Чарльза III. Мордаунт служила в Королівському військово-морському резерві.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі знаходиться в кадровому резерві на посаду Воллес — хоча такий крок був би фактичним пониженням у посаді хазяїна одного з найбільших державних кабінетів Великої Британії. Він користується внутрішньою популярністю, попри численні ворогуючі фракції консерваторів, і йому приписують допомогу в поліпшенні відносин між Великою Британією та ЄС. Однак, переведення його в оборонне відомство відкриє велику вакансію, якої Сунак, можливо, захоче уникнути в міністерстві закордонних справ.

Заступник очільника МВС Британії Том Тугендхат також може очолити Міноборони країни замість нинішнього голови відомства Бена Воллеса. Він також має багатий військовий досвід, адже служив в Іраку та Афганістані. Він залишається військовим резервістом. Однак, посада міністра оборони може здатися занадто великою для людини, яка має менш як рік досвіду роботи на міністерській посаді.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсіо міністр оборони Великобританії Бен Воллес образився на критику Зеленського.

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