Стало відоме ім‘я четвертого тренера «Голосу країни»

Незабаром стартують зйомки нового тринадцятого сезону музичного проєкту «Голос країни», де з'явиться таємний тренер. Європейський сезон, що вийде на телеканалі «1+1 Україна», глядачі побачать восени. Стало відомо, що четвертим тренером стала популярна артистка, тренерка-переможниця «Голосу країни-11» Надя Дорофєєва, яка нещодавно таємно одружилася. У своїй соціальній мережі Надя записала відеоролик, де отримує пропозицію від телеканалу.

— Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду, — каже артистка. — Я вважаю, що минулий рік оновив всіх, і для мене цей сезон — наче початок, все наче вперше. В мене немає сумнівів, що він буде найемоційнішим і найпотужнішим серед усіх сезонів, що були. І що це буде справжнє лікування та емоційна допомога для кожної української душі. Зараз відбувається становлення нової музичної ери України — я неймовірно захоплююсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу почути та побачити у цьому сезоні глибоких сучасних виконавців, які сформують новий український шоубізнес.

"Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду", - каже Надя Дорофєєва

Нагадаємо, тренерами «Голосу країни-13» стали self-made артистка Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров, музичний продюсер Іван Клименко та Надя Дорофєєва. Ведучі сезону — Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

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