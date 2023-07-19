Не залишили «Калібрам» і «шахедам» шансів: в ЗСУ розповіли про результати роботи ППО під час нічної атаки рф

В ніч на середу, 19 липня, ворог влаштував масовану атаку ракетами «Калібр» і іранськими «шахедами» по Україні.

В результі атаки вибухи лунали в Київській, Житомирській і Кіровоградській областях, а Одеса пережила наймасовішу атаку дронами.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Повітряних сил України.

Протягом кількох хвиль атак окупанти застосували:

16 крилатих ракет морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет Онікс з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей, серед яких:

13 крилатих ракет «Калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Також в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі ворожі «шахеди», які летіли на Київ, було збито.

«Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються», — йдеться в повідомленні.

Також працювала ППО і в Кіровоградській і Житомирській областях, де сталося влучання дрона в інфраструктурний об'єкт.

А тим часом після кількох прильотів по військовому полігону в анексованому Криму сталася детонація боєприпасів, яка триває вже шість годин поспіль.

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