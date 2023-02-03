Пес-морпіх, якому довелося відгризти собі лапу, щоб втекти від бойовиків на Донбасі, проходить реабілітацію в Польщі

Закордон допомагає лікувати не тільки українських військовиків, а й їхніх чотирилапих товаришів. Бойовий пес, якому довелося відгризти собі лапу, щоб втекти від бойовиків, вже вдруге поїхав до Польщі. Нещастя з кане-корсо Васею, бойовим псом морпіхів, що служив у зоні АТО/ООС, сталося незадовго до масованого вторгнення росіян.

«Це Вася. Кане-корсо, воїн. Кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти. Пройшов ППД, полігони й сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей. Одного дня Вася зник. Мабуть, унюхав с*чку. Побратими шукали. Підняли дрон — і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку — просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно. Розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, але не встигли… Васька прийшов. Відгриз собі лапу та прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні», — повідомила рік тому ветеранка АТО, журналістка Олена Білозерська.

Життя собаці тоді врятували. Його перевезли до Тернополя, до батьків одного з бійців. А потім про долю пса-морпіха дізналися небайдужі люди у Польщі. Заводчики кане-корсо, ветеринари, протезисти й просто пересічні громадяни зібрали гроші, щоб Васі розробили й виготовили спеціальний карбоновий протез із динамічною стопою. Тож із файного міста пес зʼїздив до Польщі на лікування та підготовку до протезування. Друга поїздка — вже на встановлення протезу.

«Хто пам’ятає нашого Ваську-морпіха, так от, зараз завдяки Katarzyna Kate і її невтомній команді він знаходиться в Польщі на фізіотерапії і адаптації до протеза, який, знову ж таки, організували наші найкращі сусіди! На жаль, хлопців, які допомогли йому вижити, вже немає з нами… поїхали додому на щиті… Вічний спомин!» — написала у фейсбуці тернополянка Анастасія Заверуха.

Слід сказати, що в Україні нагороджують собак, які разом з військовими та рятувальниками захищають Україну, допомагають знайти міни, відшукати людей чи затримати порушників. Так, в Івано-Франківській області гвардійську вівчарку нагородили медаллю «За віддану службу» ІІІ ступеня.

Фото з ФБ Олени Білозерської та Анастасії Заверухи

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