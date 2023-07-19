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Життя триває: Ліза Глінська поділилася рецептом цибулі в пивному клярі

12:55 19 липня 2023
Ліза Глінська

Цибулеві кільця в пивному клярі обожнюють дорослі та діти, адже це дуже смачно. До того ж готуються вони дуже легко та швидко, стверджує відома українська кондитерка Ліза Глінська.

Для приготування закуски вам знадобляться лише 1 кг цибулі, трохи борошна і олія.

Ну і звичайно ж, не забудьте додати до кляру світле пиво!

Отже, для кляру візьміть:

  • 230 г борошна (7,5 ст. л. з гіркою)
  • 1 ч. л. солі
  • 370 мл світлого пива
  • 8 г розпушувача (2 ч. л.)

Додатково:

  • 50 г борошна (2,5 ст. л. без гірки)
  • рослинна рафінована олія для фритюра.

Цибулю очищуємо та нарізаємо кільцями шириною 1,5 см, розбираємо та занурюємо кільця в холодну воду (там їх лишаємо на 5−10 хвилин, аби овоч позбувся гіркоти). Просушуємо кільця на паперовому рушнику.

Приготуємо пивний кляр, змішавши борошно, розпушувач та сіль. Наприкінці додаємо світле пиво і добре розмішуємо, щоб не було грудочок.

Далі обвалюємо кільця в борошні, потім у пивному клярі і занурюємо в розігріту олію, обсмажуючи до золотавої скоринки.

Перекладаємо кільця на паперовий рушник.

Усім смачного!

Зверніть увагу також на несподіваний рецепт маринованої черешні від колеги Лізи з «Мастер Шефа» Володимира Ярославського.

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