Маринована черешня від судді «Мастер Шефа» Ярославського: легко, незвично і смачно (відео)

Суддя проєкту «Мастер Шеф» Володимир Ярославський вважає, що у кулінарії завжди потрібно експериментувати зі стравами, смаками і інгредієнтами.

При цьому робити це він радить не тільки учасницям кулінарних шоу, а і звичайним господаркам, мамам сімейства.

«Завжди експериментуйте… Це легко, незвично і смачно!» — написав він у соціальній мережі.

Задля прикладу на своїй сторінці у соціальній мережі Володимир Ярославський показав, як приготувати мариновану черешню, з якою потім можна зробити оригінальний сендвіч. Так само можна маринувати і полуницю.

Для цього рецепту нам знадобляться такі інгредієнти:

білий хліб

трішки вершкового масла

крем сир або страчателла

черешня без кісточок — 300 г

20 г яблучного або винного оцту (можна лимонний сік)

30 г цукру

1 ст.л. суміші 5 перців, декілька гвоздик та коріандр

Спершу суддя «Майстер Шефу» робить холодний маринад — змішує оцет, цукор та спеції. Треба спробувати його на смак — він має бути приємний, ледь кисленький і солодкуватий.

Очищену від кісточок черешню складаємо в баночку, заливаємо холодним маринадом і даємо постояти 2−3 години.

«Думаю, ще можна для яскравості смаку, маринад зі спеціями довести майже до кипіння і охолодити — тоді смак спецій буде більш насиченим. Ще можна використовувати за бажанням листя шавлії, чебрець або інші спеції і рівень солодкості регулювати на (свій) смак», — радить відомий шеф.

Приготувавши тости з білого хліба, їх потрібно злегка змастити вершковим маслом з однієї сторони. Далі «Мастер Шеф» додатково швидко запікає ці тости в духовці, розігрітій до 220 градусів, під верхнім грилем до рум’яності.

«Можна таке ж саме робити в тостері та використовувати, за бажанням, олію замість масла. На тости намазую крем-сир або страчателлу, зверху кладу черешню, добре поливаю свіжим медом і смакую», — додав шеф-кухар.

Зверніть увагу також на незвичний варіант сніданку від від популярного шефа — так вівсянку ви ще не готували!

71

Читайте нас у Facebook та Instagram