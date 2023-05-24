Улюблена смакота дитинства від Лізи Глінської: смачний та легкий торт «Зебра» (відео)

Відома українська кулінарка Ліза Глінська, рецепти якої прийшлися до вподоби нашим читачам, нагадала любителям солодощів, як в її дитинстві готували торт «Зебра».

Торт «Зебра»

Бісквіт:

100 г жовтка (5 шт.)

50 г цукру (до жовтка) (2 ст. л. без гірки)

150 г білка (5 шт.)

100 г цукру (до білка) (4 ст. л. без гірки)

80 мл молока (5,5 ст. л.)

100 г вершкового масла

120 г борошна (4 ст. л. з гіркою)

20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. без гірки)

20 г какао-порошку (2 ст. л. без гірки)

10 г борошна (додатково) (1 ч. л. з гіркою)

Шоколадна глазур:

200 г молочного або чорного шоколаду

20 мл рафінованої рослинної олії (4 ч. л.)

Для декору:

30 г чорного шоколаду

5 мл рафінованої рослинної олії (1 ч. л.)

Приготування:

Бісквіт:

Змішати жовток з цукром. Розтерти вінчиком, маса має посвітлішати.

Додати молоко та перемішати.

Додати борошно та кукурудзяний крохмаль за допомогою сита. Потім ретельно перемішати, щоб не було комочків.

Розділити тісто на дві рівні частини, по 150 г.

До однієї частини додати борошно, до іншої — какао-порошок та перемішати.

Розтопити вершкове масло та розділити його на дві частини. Одну додати до шоколадного тіста, іншу — до білого. Перемішати до однорідної консистенції.

Меренга:

Збити білок до утворення пишної піни.

Додати цукор та продовжувати збивати до м'яких піків.

Розділити білок на дві рівні частини та додати до тіста. Делікатно перемішати.

Почергово заливати тісто у форму.

Випікати бісквіт у розігрітій духовці до 170 градусів 35−40 хвилин.

Дати бісквіту повністю охолонути.

Шоколадна глазур та декор:

Змішати шоколад та олію і розтопити.

Бісквіт покласти на харчову плівку.

Глазурувати торт спочатку молочним шоколадом, а потім чорним.

Після додавання чорного шоколаду, обов'язково порухати деко.

Перекласти торт на презентаційну тарілку та залишити його на 15 хвилин у холодильнику, щоб глазур стабілізувалась.

Раніше Ліза Глінська поділилась ще одним улюбленим рецептом з дитинства — найсмачнішого торта «Мурашник».

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