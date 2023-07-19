«Їм потрібні голод і проблеми»: у Зеленського прокоментували атаку росіян на одеський порт

росія прагне створити голод і проблеми в країнах Глобального Півдня, а також послабити західних союзників. Для того, щоб цьому запобігти, потрібна системна відповідь на терор державии-агресора.

Про це повідомив в Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Російський терор Одеси ще раз доводить — їм потрібен голод і проблеми в країнах Глобального Півдня. Вони хочуть створити кризу біженців для Заходу. Все робиться для того, щоб послабити союзників та політично втрутитися у внутрішні справи цих країн», — написав Єрмак.

Він наголосив, що росіяни використовують для цього озброєння, яке неможливо виготовляти без компонентів, що виробляються на Заході та в країнах Азії.

За словами керівника ОП, на злочинні дії росії потрібна системна відповідь, зокрема:

необхідно посилити санкції, зокрема, проти тих, хто допомагає росіянам їх обходити. Союзники вже готують рішення, а Група Макфола-Єрмака надала власні пропозиції;

реекспорт необхідних компонентів для виготовлення зброї також можливо зупинити, якщо відповідальність за це буде жорсткою.

Відповідь на терор — це сила. Зброя, авіація, далекобійні ракети — ось що потрібно Україні. Формула миру президента Володимира Зеленського — єдиний шлях до завершення війни;

росія в майбутньому має бути нездатною вести війну. Це можливо забезпечити економічними санкціями. Також російські активи мають піти на відновлення України, а покоління росіян розплачуватимуться за сьогоднішнє зло.

«Системна робота дозволить нам перемогти», — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що окупаційні війська вночі атакували південь України потужним накопиченням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнало понад 10 людей. Зокрема, росіяни спрямували «Онікси» і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру. Вони влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих немає.

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