Буде застосоване важке озброєння: в ГУР попередили про чергові провокації окупантів на ЗАЕС

Російські загарбники, які ще наприкінці червня завершили підготовку для підриву Запорізької АЕС, заявили, що готується штурм станції з використанням важкого озброєння.

У Головному управлінні розвідки України попередили про нові провокації ворога.



«Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України», — йдеться в повідомленні.

В ГУР попереджають, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.

«За наявною інформацією наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України», — попередили у відомстві.

Нагадаємо, Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.



Раніше в Офісі президента України заявляли про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації.

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